Fernández (PP) recorda a Illa que el més valent és debatre amb Orriols (AC) i no "posar-li un morrió"

El líder del PP català i portaveu del PP al Parlament, Alejandro Fernández, durant un debat de Política General al Parlament de Catalunya, a 9 d'octubre del 2024 - EP

El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha recordat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, que el més valent és debatre amb la diputada d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, i no "posar-li un morrió".

"El més valent és debatre amb ella. El covard és amagar-se després del cordó sanitari i posar-li un morrió per evitar que s'expressi", ha escrit en una publicació a X recollida per Europa Press, durant el Debat de Política General.

Ha expressat que comparteix amb Orriols "la crítica al feminisme de saló de l'esquerra", encara que ha condemnat, textualment, la seva visceral hispanofòbia.

Orriols carrega contra Illa

La líder d'Aliança Catalana (AC) al Parlament, Sílvia Orriols, ha rebutjat el finançament singular per a Catalunya que defensa pactar PSC i ERC per investir el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha demanat un Executiu "que encapçali l'alliberament, no un Govern que perpetuï l?abús".

Així s'ha expressat al Debat de Política General (DPG) al Parlament aquest dimecres, en què ha criticat que el finançament "depèn del vistiplau dels espanyols i d'un Estat que fa segles que saqueja Catalunya".

"No és una qüestió de paciència ni de traça. Catalunya mai no encaixarà dins d'Espanya, té cos i ànima pròpia i un potencial i una riquesa que cap comunitat autònoma podria ni somiar", ha afirmat Orriols.

En aquest sentit, ha apuntat que Catalunya no necessita reformar el finançament ni singularitzar cap model econòmic: "Necessitem que deixin de robar-nos, que deixin de sotmetre'ns, que deixin d'intentar assimilar-nos".

"Aquí no hi ha Espanya plurinacional, senyor Illa, hi ha nacions subjugades. Aquí no hi ha prosperitat compartida ni solidaritat entre comunitats, aquí hi ha lladres", ha dit Orriols, que ha dit textualment que l'únic finançament just és l'Estat català.