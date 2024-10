La Generalitat no vol renunciar a regular el lloguer social després de la decisió del TC

Un edifici on es lloguen pisos. Foto: Europa Press / Canva Pro

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque , ha afirmat que el Govern "no vol renunciar" a regular el lloguer social, després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi declarat nuls diversos articles de la Llei d'Habitatge de Catalunya del 2022 .

Així es va pronunciar a última hora de dimecres 9 d'octubre passat en una entrevista concedida al canal 3/24 , en què ha insistit que el Govern buscarà una forma de regular el lloguer social "amb una seguretat jurídica més gran", i ha destacat que amb aquesta llei s?han tramitat fins a 3.000 lloguers socials a Catalunya.

Paneque ha assenyalat que sí que s'ha considerat constitucional l'article que regula la funció social del lloguer. "El que queda clar és que un habitatge que estigui per 2 anys o més de manera injustificada buida, estaria incomplint la funció social", va assenyalar.

De la mateixa manera, Paneque va voler deixar clar que el Govern està compromès amb el traspàs de Rodalies i remetre al Govern abans que s'acabi l'any un model d'empresa mixta per gestionar-lo, i apunta que les infraestructures del servei "no són les que necessita i que s?acumulen anys on no s?han fet les inversions necessàries".

Sobre la promesa del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030, la titular de la conselleria ha apuntat que es podran "tots els mecanismes i tots els esforços" per fer-ho possible, posant a disposició sòl per construir habitatge, amb 1.100 milions d'euros anuals i agilitzant el procés.