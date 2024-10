La Generalitat tornarà a estar representada als actes del 12 d'octubre després de 14 anys d'absència

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa - EP

El president del Govern, Salvador Illa, acudirà aquest dissabte a Madrid per participar als actes amb motiu del 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, segons han informat fonts de l'Executiu català a Europa Press.

Segons La Vanguardia, Illa serà el primer president de la Generalitat que anirà als actes pel 12 d'octubre des de l'etapa de José Montilla, ja fa 14 anys.

Després, no van acudir a aquesta cita cap dels seus successors Artur Mas (CiU), Carles Puigdemont (Junts pel Sí), Quim Torra (Junts) i Pere Aragonès (ERC).

Junts: " Confon normalització amb espanyolització"

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha criticat aquest dijous que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assisteixi als actes amb motiu del 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, que se celebraran a Madrid: “Confon normalització amb espanyolització", fent gala de la seva xenofòbia recorrent.

"Només així s'entén que assisteixi als actes de la Hispanitat a Madrid. Quan diu que torna Catalunya (a la desfilada) ha de voler dir que torna la desfilada militar i tot el que representa el 12 d'octubre", ha lamentat a la darrera sessió del Debat de Política General de la Cambra.

Segons Sales, no hi haurà normalitat política a Catalunya "mentre que hi hagi exili i no s'apliqui l'amnistia a tots els represaliats independentistes", i ha acusat Illa de voler arraconar Junts.