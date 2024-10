El PP critica que Collboni "s'està carregant la classe mitjana amb més asfíxia fiscal"

Arxiu - El portaveu del PP a Barcelona, Juan Milián. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha criticat que l'alcalde, Jaume Collboni "s'està carregant la classe mitjana amb més asfíxia fiscal", fent referència a la proposta d'Ordenances Fiscals 2025 que ha presentat aquest divendres el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls.

Per aquest motiu, Milián ha anunciat que el vot del grup municipal el 16 d'octubre a la Comissió d'Economia serà "contrari a unes ordenances fiscals", que, segons ell, demostren que amb Collboni, només els multimilionaris i els delinqüents poden viure amb cert desfogament, ha informat el PP en un comunicat.

Ha assenyalat que Barcelona "necessita un alleugeriment fiscal que la reactivi; no una asfíxia fiscal de sectors econòmics estratègics, com és el turisme, per mantenir la decadència" i ha afirmat que impostos com l'IBI es mantenen massa elevats.