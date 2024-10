Tensió al PP català: l'alcalde de Castelldefels s'enfronta a la cúpula del partit pel Prat

Manu Reyes - EP

L'alcalde de Castelldefels i diputat al Parlament, Manu Reyes, ha protagonitzat una nova discrepància amb el partit en abandonar la Cambra catalana per evitar votar sobre l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat. El Partit Popular, tant a Catalunya com des de la direcció nacional a Madrid, ha defensat amb fermesa l'expansió d'aquesta infraestructura com un motor clau per a l'economia catalana, apostant per convertir-la en un hub intercontinental que connecti Barcelona amb destinacions estratègiques com l'Àsia i la costa oest dels Estats Units.

Tot i això, Reyes ha mantingut una postura contrària en les últimes setmanes, reflectint les preocupacions dels veïns de Castelldefels, que temen l'impacte negatiu de l'augment del trànsit aeri sobre el municipi. L'alcalde ja havia expressat el seu rebuig a qualsevol ampliació que suposi un increment de vols sobre la localitat, i ha insistit que el seu Ajuntament hauria de tenir veu a les taules de treball, suggerint que s'explori l'ús dels aeroports de Reus i Girona com alternatives.

El moment més tens va arribar durant la reunió del grup parlamentari popular prèvia a la votació, quan, segons fonts del PP, Reyes va mantenir un debat intens amb el portaveu del grup, Juan Fernández. Finalment, l'alcalde va decidir absentar-se del ple, evitant així haver de votar una resolució del propi partit que advoca per accelerar l'ampliació.

Aquest episodi evidencia les creixents tensions dins del Partit Popular a Catalunya, que només compta amb quatre alcaldies a la comunitat, sent Castelldefels una d'elles. Reyes es troba en una situació delicada, ja que la seva posició xoca directament amb l'estratègia de la formació política.