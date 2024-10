Salvador Illa trenca 14 anys d'absència catalana al 12 d'octubre: un gest de normalitat democràtica

Aquest 12 d'octubre serà recordat com a dia històric per a Catalunya i Espanya, amb la tornada del president de la Generalitat a les celebracions del Dia de la Hispanitat després de 14 anys d'absència. Salvador Illa, en un gest que simbolitza la voluntat de normalització i apropament, estarà present tant a la desfilada militar presidida pel Rei Felip VI com a la recepció oficial. El darrer president català a assistir a aquests actes va ser el socialista José Montilla, el 2010.

Des que va ser investit com a president, Illa ha deixat clar el compromís amb la institucionalitat i el respecte mutu entre les diferents administracions de l'Estat. La seva presència a Madrid marca un canvi d'etapa en les relacions entre la Generalitat i el Govern central, un pont que busca tornar a estendre després d'anys de tensions i distanciament. Aquest gest no només té un significat polític, sinó també emocional, i reflecteix un desig de reconciliació entre Catalunya i la resta d'Espanya.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va subratllar en una entrevista a Catalunya Ràdio que Illa acudirà a Madrid per "ocupar els llocs on Catalunya hi ha d'estar present". Aquest pas reafirma la voluntat del president de mantenir un diàleg obert i un respecte institucional que faciliti la convivència i entesa.

Mentrestant, a Barcelona diverses organitzacions cíviques han convocat una manifestació per celebrar l'"espanyolitat i hispanitat", amb l'objectiu d'expressar la seva germandat amb els pobles hispans i rebutjar el que consideren una amenaça d'opressió política.

Amb aquest gest, Salvador Illa es converteix en un símbol d´una nova era de diàleg i respecte institucional, posant fi a una etapa d´absència de la Generalitat en les celebracions nacionals. Una fita que molts veuen com el primer pas cap a una convivència més harmoniosa i constructiva.