Borràs descarta fer un pas al costat a Junts i afirma que sempre serà "part de la solució" | Europa Press

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha descartat fer un pas al costat en el partit, sinó que vol fer-los endavant per avançar cap a la independència, així com ha afirmat que ella sempre serà "part de la solució".

"No és una qüestió de fer passos al costat. Jo no provinc de la tradició dels passos al costat. Sóc la del 'ni un pas enrere'. Els passos que vull fer són endavant, per la independència", ha declarat en una entrevista publicada aquest diumenge pel Diari Ara i recollida per Europa Press, després de ser preguntada per si faria un pas al costat perquè l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont prengués la presidència del partit.

En aquest sentit, Borràs ha reiterat que Puigdemont no necessita un càrrec perquè des de Junts se li reconegui la seva condició de president: “Va fundar el partit. No puc anar més enllà perquè el president no ha dit què és el que vol o no voldrà fer ".

"El problema no és Laura Borràs; al contrari, sempre seré part de la solució", ha afegit.

AMNISTIA I GOVERN

Sobre la Llei d'Amnistia, ha assegurat que el Govern podria i ha de fer més per aplicar l'amnistia perquè, segons ell, ja és una realitat, però hi ha "una cúpula judicial declarada en rebel·lia que no l'està aplicant".

"Les derrotes parlamentàries del govern espanyol aniran en funció del nivell de compliment dels acords a què va arribar Junts. I això em sembla que els costa, però ho van entenent", ha incidit.