Junqueras incorpora set alcaldes i exalcaldes a la llista per tornar a dirigir ERC

Oriol Junqueras, en arxiu | Europa Press

L'expresident d'ERC, Oriol Junqueras, ha incorporat set alcaldes i exalcades republicans a la seva candidatura per tornar a dirigir el partit després del congrés del 30 de novembre, entre els quals hi ha l'alcalde d'Amposta (Tarragona), Adam Tomàs, i el de Sant Pere de Torelló (Barcelona), Jordi Fàbrega.

Són part dels 30 membres de 'Militància Decidim', que aspira a dirigir la formació i que aquest diumenge en un acte a Barcelona ha presentat els noms que encara quedaven per conformar la nova Executiva Nacional d'ERC si guanyen al congrés.

La candidatura també incorpora cinc exalcades: el de Torrebesses (Lleida), Mario Urrea; la de Ponts, Solés Carabasa; el de Roses (Girona), Joan Plana; la de Gelida (Barcelona), Lluïsa Llop; i el mateix Junqueras, que ho va ser de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

L'eurodiputada i candidata a presidenta adjunta, Diana Riba, que ha explicat els anuncis d'aquest diumenge, ha destacat que la llista vol aprofitar el múscul dels municipis, que representen 327 alcaldies d'ERC, més de 2.800 electes i 765 grups municipals republicans.

Alhora, ha detallat que no presenten ningú com a candidat a dirigir el Consell Nacional d'ERC perquè, apunta, proposen que el mateix òrgan sigui qui decideixi el càrrec.

Altres membres que s'han presentat aquest diumenge són Adrià Guevara, Mar Andreu, Saül Garreta, Núria Calduch, Inés Granollers, Enriqueta Duran, Laila Gamuchi, Eduard Suárez, Àlex Montornès, Jordi Coronas, Marian Lamolla i Kènia Domènech, que completen els noms que la candidatura va presentar fa dues setmanes.

En la seva intervenció, Junqueras ha assegurat que la seva candidatura "no vol sostreure a la militància el dret a decidir sobre el futur" d'ERC perquè, segons les seves paraules, és la millor manera de posar la formació al servei de Catalunya.

"Aquesta és la candidatura de la militància, de la renovació, de l'obertura, del canvi, és la candidatura que ha de permetre que la militància decideixi", ha expressat.

Junqueras ha destacat que la llista és "profundament municipalista", alhora que, diu, vol que sigui una proposta inclusiva i integradora.

Preguntat sobre si canviaran l'estructura del grup parlamentari d'ERC al Parlament si guanyen el congrés, Junqueras ha assegurat que, si dirigeixen el partit, tindran la responsabilitat atorgada pels militants per prendre decisions en moments oportuns: “Hi haurà molts moments oportuns per prendre moltes decisions” que, diu, intentaran consensuar.

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidata a secretària general, Elisenda Alamany, que també ha intervingut a l'acte, ha criticat que "hi ha hagut molt de soroll" tant dins com fora del partit.

Per Alamany, hi ha partits polítics que no volen que ERC torni a ser gran i, així mateix, ha assenyalat membres de l'actual direcció que "no volen que es doni veu a la militància", sense donar noms.

Alamany ha expressat que hi ha càrrecs rellevants d'ERC que no volen que Junqueras torni a liderar el partit, però que en paral·lel, segons ella, hi ha centenars de militants que sí que ho desitgen.

Així mateix, ha remarcat que 20 dels 30 membres de la candidatura mai no han tingut un càrrec al Govern; que 21 no han estat diputats a cap cambra legislativa; i que 25 són o han estat regidors a ajuntaments, cosa que, per a ella, significaria una "modernització" a ERC.