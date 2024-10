El Govern d'Illa prem l'accelerador amb l'objectiu de construir 50.000 habitatges públics

El president de la Generalitat, Salvador Illa - EP

La Generalitat de Catalunya ha fet un pas més en el seu pla per construir 50.000 nous habitatges públics en lliurar aquest divendres 28 pisos de lloguer social a Santa Coloma de Gramenet. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, va presidir l'acte de lliurament de claus i va destacar el compromís del Govern d'augmentar el parc d'habitatge públic de forma ràpida i eficient . Aquest projecte és part de la iniciativa europea syn.ikia , que promou la creació d'habitatges sostenibles amb balanç energètic positiu.

Paneque va subratllar la importància de la col·laboració amb els ajuntaments per agilitzar aquest objectiu i va detallar les principals línies d'actuació del Govern: reserva de solars públics, augment dels recursos econòmics i acceleració dels tràmits administratius. La consellera també va recordar que s'estan destinant 1.100 milions d'euros anuals en préstecs i ajuts, incloent-hi 500 milions per finançar projectes d'habitatge i 500 milions per donar suport a les famílies més vulnerables.

Habitatges sostenibles per a col·lectius prioritaris

La promoció de 38 habitatges, dels quals 28 han estat lliurats avui, està destinada a diferents col·lectius. Sis seran per a famílies de la Taula d'Emergències, una per a persones amb necessitats d'habitatge adaptat, 10 per a menors de 35 anys i la resta per al contingent general. El preu del lloguer d'aquests habitatges, situats al barri del Fondo, oscil·la entre 365 i 486 euros al mes , segons les característiques de cada pis.

A més de proporcionar habitatges assequibles, el projecte destaca pel seu enfocament a l' eficiència energètica i la sostenibilitat. Els habitatges compten amb plafons fotovoltaics que permeten l'autoconsum energètic, generant un excedent que es compartirà amb altres edificis propers. L'edifici també utilitza un sistema de bombes de calor per a la calefacció i l'aigua calenta, tot maximitzant l'aprofitament dels recursos energètics naturals.

El compromís del Govern amb l'habitatge públic

Aquest projecte a Santa Coloma només és una part de l'esforç del Govern per assolir la meta de 50.000 habitatges públics. Paneque va reafirmar el compromís de la Generalitat amb aquest objectiu i va destacar que la construcció de nous habitatges s'està accelerant, amb el suport d'una inversió econòmica important i la creació de línies de suport específiques per a joves i famílies vulnerables.