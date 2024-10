Sirera exigeix a Collboni "acabar amb els assentaments irregulars de Barcelona" | Europa Press

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, “un pla municipal per acabar amb els assentaments irregulars de Barcelona” després de visitar un assentament al barri de Sant Andreu del Palomar.

En un comunicat del PP aquest divendres, Sirera ha assegurat que és un assentament "on s'acumula escombraries i en què malviuen fins i tot menors i una dona embarassada" i ha demanat que els serveis socials actuïn com més aviat millor, en les seves paraules, i que el Ajuntament arreplegue les escombraries que s'acumula al seu voltant.

En aquest sentit, ha instat a abordar el tema de forma integral per part de totes les administracions des de l'àmbit social, socioeducatiu, urbanístic i d'habitatge: "Però ja s'ha d'abordar i no deixar que aquesta manera de malviure se segueixi estenent per la ciutat provocant problemes de convivència i insalubritat”.