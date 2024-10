Un candidat a liderar Esquerra anuncia que faran "caure governs si convé"

El candidat a liderar ERC per 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs | Europa Press

El candidat a liderar ERC per 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, ha dit aquest dissabte que si convé faran "caure governs" i ha definit els republicans com a partit central a l'espai de l'esquerra sobiranista a Catalunya.

Ho ha dit al presentar a Barcelona de la candidatura al congrés d'ERC del 30 de novembre, que ha reunit uns 800 simpatitzants segons l'organització, i entre ells hi havia l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès; l?actual secretària general en funcions, Marta Rovira, il?exlíder a Barcelona Ernest Maragall.

El també exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) ha promès que si presideix ERC convocarà el 2025 una “conferència nacional de les esquerres sobiranistes” per acumular forces i que els republicans siguin un partit hegemònic, ha dit.

"Esquerra Republicana ha de tornar a reunir la gent d'esquerres, de progrés, sobiranista i independentista d'aquest país", ha afegit.

Godàs ha fixat com a adversaris d'ERC a l'"esquerra sucursalista" que apliquen polítiques conservadores la majoria de vegades, ha advertit.

També ha marcat la dreta catalana textualment com a adversària d'ERC, però ha prioritzat acords entre independentistes davant d'altres fórmules: "A l'eix nacional hem de garantir acords; a l'eix social, no".

Amb la mirada posada en futures cites electorals, ha instat a treballar perquè ERC recuperi el 2027 ajuntaments com Lleida i Tarragona, ia sumar forces en diferents àmbits per "forçar des de la base el dret a l'exercici de l'autodeterminació".

Ha agraït la presència de Maragall a l'acte i ha destacat la seva figura perquè, segons ell, va ensenyar que ERC podia guanyar a qualsevol lloc de Catalunya, després que fos la primera força a la ciutat de Barcelona a les municipals del 2019: "Ens ha marcat el camí de la victòria i de ser un partit hegemònic”.

Alba Camps destaca Rovira

La candidata a secretària general, Alba Camps, ha destacat el llegat que deixa Rovira: que ERC aconseguís els millors resultats electorals de la seva història des de la II República, ha dit.

Camps ha afirmat que, si Nova Esquerra Nacional guanya el congrés d'ERC, la nova estratègia política no la faran exclusivament a l'Executiva Nacional del partit, sinó que l'obriran a membres d'altres llistes i al conjunt de la militància.

També ha proposat que les decisions que prengui la formació s'informin de manera traçable, i ha posat com a exemple pactes a diputacions ia l'Ajuntament de Barcelona.

"Necessitem poder decidir amb garanties sense que ens menyspreïn i ens infantilitzin. Volem, en definitiva, transparència", ha defensat.

A l'inici de l'acte, la diputada del Congrés i candidata a vicepresidenta de Cohesió Interna d'ERC, Teresa Jordà, ha dit que el partit ha passat "moments d'incertesa" i que la llista considera que les discrepàncies existeixen i són sanes.

"No ens quedarem al sofà veient com ens purguen i despurguen. No ho farem perquè no ho podem permetre i perquè aquí, en aquest partit, no sobra ningú", ha defensat.

La candidata a vicepresidenta d'Afers Institucionals, Raquel Sans, ha explicat que, si la llista guanya el congrés, separaran la figura de la presidència del partit i la del candidat a presidir la Generalitat per reduir el "presidencialisme".

Entre els assistents aquest dissabte, també hi han estat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i els exconsellers de la Generalitat Tània Verge, Alba Vergés i Manel Balcells i Natàlia Garriga, entre d'altres.

A més de Godàs, Camps, Jordà i Sans, que ocupen els principals llocs de la candidatura, a la llista s'hi integren Meritxell Serret, Josep Maria Jové, Marta Vilaret, Ruben Wagensberg, Sara Bailac, Marta Molina, Pol Altayó, Núria Cuenca, Eugeni Villalbí, Josep Castells, Marc Aloy i Elisenda Guillaumes.

També formen part de la candidatura l'Eduard Murgó, el Marc Ramentol, l'Arnau Albert, el Jaume Alginet, el Nil Papiol i el Champagne, la Laura Domingo, la Gemma Marcos, la Judith Juanhuix, la Mònica Morros, el Jordi Castellana, la Georgina Rigol, la Gemma Domínguez i la Pilar Vallugera.