Aquests són els nous aliats de Puigdemont a Junts

Carles Puigdemont segueix exercint una forta influència sobre la futura direcció de Junts, amb un equip de lleials que asseguren el control sobre el partit. Entre els més propers a Puigdemont, Jordi Turull continuarà al capdavant de la secretaria general, consolidant-ne el control sobre les estructures internes de Junts. Turull ha demostrat ser un dels més fidels a l'expresident i ha estat una peça clau en la gestió interna del partit.

Un altre dels noms propers a Puigdemont és Josep Rius, vicepresident i portaveu de Junts, que també forma part del cercle més proper al líder. Rius combina el seu rol al Parlament amb una regidoria a l'Ajuntament de Barcelona, atorgant-li un pes rellevant a la política catalana. Míriam Nogueras, destacada portaveu de Junts a Madrid, és una de les principals candidates a una de les vicepresidències, reconeguda per la seva habilitat en la gestió de les relacions amb el PSOE.

Albert Batet, president del grup de Junts al Parlament, també podria assumir una vicepresidència. Batet ha estat una figura prominent als debats parlamentaris, consolidant la seva posició dins del partit. Amb ells, Antoni Castellà, portaveu del Consell de la República i un dels organitzadors del retorn i fugida de Puigdemont, es perfila com un altre dels nous vicepresidents. També s'esmenta Anna Navarro, empresària i fitxatge estrella de la darrera campanya, com una possible alternativa per ocupar una vicepresidència.

La futura direcció de Junts també comptarà amb cares noves que han anat guanyant protagonisme. Mónica Sales, actual portaveu al Parlament, assumirà més responsabilitats organitzatives dins del partit. Salvador Vergés, cap de llista per Girona, ha destacat als debats parlamentaris i s'espera que jugui un paper més rellevant. Josep Maria Cruset, diputat al Congrés i president del conclave del congrés de Junts, també se suma a aquesta nova dinàmica.

Entre les cares que no continuaran a l'executiva, destaca Francesc de Dalmases, exvicepresident, que es va veure obligat a dimitir després d'amenaces a una periodista de TV3. Aurora Madaula, exvicepresidenta, ha tingut enfrontaments amb la direcció a causa de les seves acusacions d'assetjament masclista. Anna Erra, exalcaldessa de Vic i expresidenta del Parlament, també deixarà el seu lloc a l'executiva.

La situació de Laura Borràs és incerta. Tot i que haurà de cedir la presidència del partit a Puigdemont, el seu futur paper dins de Junts encara no és clar. S'especula que podria optar a presidir el Consell Nacional del partit, encara que aquest càrrec no forma part de l'executiva i la seva elecció se sotmetrà a votació al proper congrés.

La futura executiva de Junts no està exempta de controvèrsies internes. Una de les principals polèmiques és l'anomenada Esmena Castellà, que proposa eliminar el requisit de sis mesos de militància per accedir a la direcció del partit, cosa que podria facilitar l'ascens d'Antoni Castellà. Aquest moviment també estaria vinculat als plans de fusió amb Demòcrates, partit liderat pel mateix Castellà, per tal d'ampliar la base política de Junts.