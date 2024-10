L'advertiment de Solà (Foc Nou) sobre una possible victòria de Junqueras o Godàs

Els membres de la candidatura Foc Nou. Foto: Europa Press

La candidata de Foc Nou a la presidència d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Helena Solà , ha avisat d'un possible "risc d'escissió" al partit si guanya alguna de les candidatures considerades oficialistes, és a dir, Militància Decidim, encapçalada per l'expresident de la formació (i exvicepresident de la Generalitat), Oriol Junqueras , o Nova Esquerra Nacional , encapçalada per l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Maresme) Xavier Godàs .

"Difícilment acceptaran persones de l'altra candidatura. És un error brutal. Hi ha molt talent i moltes persones molt vàlides en totes les candidatures que no podem perdre", ha sostingut en una entrevista publicada aquest dilluns 21 d'octubre al diari digital Vilaweb .

També ha indicat que des de Foc Nou no tenen "cap preferència, ni amb els uns ni amb els altres", i ha avançat que si arriben a algun acord després del procés congressual serà amb la candidatura que respecti els seus objectius, textualment.

Un Congrés vital

El Congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) del 2024 es presenta en un context de gran rellevància política, ja que el partit està enmig d'una renovació interna i de tensions sobre la direcció futura de l'independentisme a Catalunya.

El procés congressual s'ha vist envoltat de debats sobre la data de celebració. Originalment, estava previst per al 30 de novembre, però les pressions del sector liderat per Oriol Junqueras, exlíder del partit, han generat tensions amb altres líders com Marta Rovira. Junqueras ha demanat avançar la data per facilitar una participació més gran de la militància. La decisió final sobre la data encara depèn de la Comissió de Garanties del partit, que ha de revisar els aspectes legals per garantir un procés just i transparent.

Aquest congrés no només definirà la nova direcció del partit, sinó que també tindrà implicacions per al moviment independentista en un moment en què el procés judicial i polític segueix afectant la regió.