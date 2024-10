Puigdemont al cim i puntada de peu a Laura Borràs: les travesses del congrés de Junts

Junts per Catalunya durà a terme aquest cap de setmana un congrés que marcarà un abans i un després per al partit, amb canvis significatius en el lideratge i l'estratègia. Tot apunta que Carles Puigdemont assumirà la presidència de la formació, cosa que li permetrà mantenir el control sobre el seu principal actiu: ell mateix. Tot i haver promès que deixaria la primera línia política si no era elegit president de la Generalitat, Puigdemont ha mantingut el seu rol de diputat i ara es posiciona a la cúpula del partit, desencadenant tensions internes. Per tant, Laura Borràs haurà de negociar un nou lloc per evitar conflictes, mentre que a l'interior del partit es defineix una estructura nova.

Puigdemont busca consolidar el poder absolut, amb l'objectiu d'influir en l'estratègia de JxCat, que, com a principal partit de l'oposició, té la consigna d' afeblir el socialista Salvador Illa . Es preveu que els equilibris de poder interns canviïn radicalment els propers dies, segons ha afirmat El Confidencial .

Un dels moviments clau que es perfila és l'ascens de Mònica Sales , portaveu del Parlament català, que es convertirà en una figura central després del congrés. Albert Batet, actual president del grup parlamentari, mantindrà un rol representatiu, però la presa de decisions recaurà a Sales, cosa que ha generat tensions entre els líders del partit.

A més de Sales, Salvador Vergès també es posicionava com un dels favorits de Puigdemont, però el seu ascens ha estat eclipsat pel protagonisme de la nova líder parlamentària. Tot i això, no només ells seran protagonistes en aquesta nova etapa: Agustí Corominas i Toni Castellà també adquiriran més rellevància en la dinàmica interna de Junts.

A mesura que Puigdemont en consolida el control, les tensions internes s'incrementen, amb diverses faccions del partit lluitant pel poder. El proper congrés de JxCat marcarà un punt d'inflexió, tant en l'estructura del partit com en l'enfocament estratègic davant del govern socialista.

Integració de Demòcrates de Catalunya