Maragall insisteix que el ninot de Junqueras "no va sortir" de la seu del partit

Ernest Maragall, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L'exlíder d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Barcelona, Ernest Maragall, ha insistit que el ninot penjat d'un pont a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) amb la cara de l'expresident de la formació, Oriol Junqueras, "no va sortir "del si del partit ni de l''estructura B', i ha mostrat el seu suport a la candidatura a liderar el partit Nova Esquerra Nacional".

"Hi ha elements que indiquen una localització, diguem-ne, geogràfica i social. Jo no vaig dir res d'Esquerra de Sant Vicenç, ni de l'entorn d'Oriol Junqueras, i encara menys dels de Junqueras", ha matisat en una entrevista aquest dilluns 28 d'octubre a SER Catalunya en preguntar-li per la resposta del mateix Junqueras a les seves declaracions.

En una entrevista concedida dies enrere a Catalunya Ràdio , l'exlíder d'ERC va negar "absolutament" la seva implicació en el cas del ninot i va considerar que era injust que se li atribuís, contestant així a les declaracions de Maragall dies abans a RAC1 , on afirmava que l'origen no era Calàbria, sinó Sant Vicenç dels Horts.

"És una anècdota petitíssima, aquesta del ninot i tot el que l'acompanya, en consideració de tot allò que tenim entre mans com a societat, com a país, com a partit", ha afegit l'exlíder barceloní del partit, en què en aquests moments veu una immensa oportunitat per refer-se si, textualment, encerta el camí que té obert, en referència al procés congressual.

En preguntar-li per això, ha mostrat el seu suport a Nova Esquerra Nacional, liderada per l'exalcalde de Vilassar de Dalt (Maresme) Xavier Godàs, ja que veu una candidatura "que té projecte, que té equip, que té idees i que parla del país" ", davant una altra que advoca per repetir el passat amb l'argument del lideratge personal, en referència a Militància Decidim, encapçalada per Junqueras.