Així es va forjar el pacte entre Borràs i Puigdemont perquè aquest torni a manar a Junts

Borràs i Puigdemont, junts a Bèlgica la setmana passada. Foto: Junts per Catalunya

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha assegurat aquest dilluns 28 d'octubre que la ja expresidenta de la formació, Laura Borràs, va acordar amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el nou paper al capdavant de la fundació vinculada al partit. "És un pacte entre tots dos", ha detallat.

"La Laura mateix ho va dir. Ella i el president van anar parlant i van veure quin podia ser el paper de cadascun", ha explicat en una entrevista concedida a RAC1 aquest dilluns 28 d'octubre. Després d'evitar pronunciar-se sobre si Borràs i els seus afins han perdut pes a Junts, ha negat que hi hagi famílies i sectors al partit, i ha justificat la necessitat de dotar-se d'una fundació per tenir un organisme de pensament i debat.

Tot i que la nova direcció va rebre el suport de més d'un 90% de la militància que va votar, Turull ha tret importància que més del 44% no votés, amb l'argument que, en haver-hi una sola candidatura, la gent la doa "per bona".

També ha reivindicat la renovació dels noms de la nova executiva, perquè combinen joventut, dirigents amb certa experiència i d'altres com ell: “L'experiència no l'has de menysprear. Ho has de combinar tot”.

Immigració

A més de reiterar les condicions de Junts a la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha explicat que segueixen parlant amb el Govern per al traspàs de les competències sobre immigració.

Amb l?objectiu de tenir el text acordat amb el PSOE abans d?acabar aquest any, ha assegurat que les negociacions "no van per mal camí, però hi ha ministeris que tenen les seves reticències", entre els quals el d?Interior.

Ha recalcat que l'acord amb els socialistes és per a una gestió integral de la immigració i ha precisat que ara són en un debat "molt jurídic", no tant de polítiques.