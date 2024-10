ERC desestima la impugnació contra la candidatura de 'Recuperem ERC'

Candidatura de Recuperem ERC - Canva Pro

El 16 d'octubre del 2024, un grup de 59 militants d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va presentar una impugnació davant de la Comissió de Garanties del partit contra la precandidatura "Recuperem ERC" per a la presidència i l'executiva nacional, al·legant incompliment dels principis de paritat establerts als estatuts de l'organització. A aquesta sol·licitud s'hi van sumar vuit noves firmes el 22 d'octubre i van consolidar un total de 67 impugnants.

La Comissió de Garanties d'ERC ha emès avui una resolució que desestima aquesta impugnació, en què detalla que, si bé els estatuts del partit promouen la igualtat de gènere i l'anomenat “principi de la cremallera” per a alternança de gènere a llistes, aquest precepte no és una norma obligatòria per a les candidatures a la presidència ia la secretària general, com és el cas de Recuperem ERC, liderada per Xavier Martínez i Àngel Ruiz.

Detalls del procés i arguments de la resolució

Els impugnants sustenten la seva sol·licitud a l'article 5.2 dels estatuts del partit, que estableix la paritat com un valor clau per a ERC i per a les llistes que es presenten a processos electorals. Segons el grup de militants, l'incompliment d'aquest criteri afecta la coherència interna i la imatge de l'organització. La Comissió de Garanties, però, ha aclarit que la normativa del 30è Congrés Nacional d'ERC no inclou un marc regulador que obligui a complir el principi de paritat en la composició de candidatures per a la presidència i la secretaria general.

La Comissió conclou que, en no existir una norma explícita que obligui la paritat en aquest cas, el principi recollit als estatuts es considera un valor rector, però no una norma vinculant. Així, deixa en mans dels membres de cada candidatura la decisió d'actuar segons els principis d'igualtat de gènere i diversitat.

Comunicació de la decisió i propers passos

La resolució de la Comissió de Garanties es comunicarà a les parts implicades, inclosos els militants impugnants, els representants de la candidatura Recuperem ERC, la Comissió Organitzadora de la jornada electoral del Congrés i l'executiva nacional del partit. La decisió estableix un precedent d'interpretació estatutària i subratlla la importància de formalitzar criteris de paritat en els reglaments específics si es vol aplicar de manera normativa en el futur.