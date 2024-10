Multa de 10.000 euros? Sílvia Orriols no pensa pagar i llança un missatge contundent al Govern

Sílvia Orriols - Canva Pro

L'alcaldessa de Ripoll i diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, torna a ser el centre de la polèmica després de publicar un missatge a Twitter on es burla de la Generalitat per no haver pagat encara una multa de 10.001 euros. La sanció va ser imposada per les declaracions contra l'islam en un debat televisiu, que segons l'Administració catalana, fomenten l'odi i la discriminació contra la comunitat musulmana.

Orriols va publicar el tuit aquest dilluns, i va afirmar: “La Generalitat em torna a notificar la sanció de 10.001 euros per haver dit públicament que l'islam és incompatible amb Occident. Vine que no pago…”, juntament amb dues emoticones que expressen un to de burla. Aquest comentari reforça la postura desafiadora que ha adoptat la diputada després d'esgotar totes les vies legals, inclòs el recurs d'alçada, per impugnar la sanció, la qual va ser ratificada pel Govern com a justa i definitiva.

Sanció per discurs xenòfob a la televisió

La polèmica es remunta a una participació d'Orriols a la cadena 8TV, on va expressar declaracions incendiàries sobre l'islam i la immigració, i va descriure l'arribada de persones musulmanes a Catalunya com "una amenaça per a la identitat catalana". En les seves intervencions, va afirmar que "l'islam és incompatible amb els valors occidentals" i va alertar sobre suposats perills com "la xaria, la misogínia i l'homofòbia" en una Catalunya amb presència musulmana, arribant fins i tot a relacionar aquesta situació amb temes com les violacions en grup i els matrimonis forçats.

Les afirmacions d'Orriols van rebre ràpidament rebuig d'organitzacions defensores dels drets humans, que van considerar els seus comentaris com a racistes i discriminatoris. La sanció imposada s'emmarca en la llei d'igualtat de tracte aprovada pel Parlament fa quatre anys, que permet a la Generalitat obrir expedients i aplicar sancions davant de manifestacions que promoguin l'odi i la discriminació cap a qualsevol col·lectiu, en aquest cas, la comunitat musulmana .