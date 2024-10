L'últimatum d'ERC a Salvador Illa: "No hi haurà passos en res més"

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta - EP

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha avisat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, que sense concrecions en el finançament català pactat entre ERC i el PSC "no hi haurà passos en res més".

"No n'hi ha prou amb bones paraules, que sí que les escoltem, que sí que les veiem. El que cal són fets. El que cal, per tant, és passar a l'acció", ha expressat Vilalta en una roda de premsa després de reunir-se amb Illa al Palau de la Generalitat en el marc de la ronda amb els grups parlamentaris.

Com a exemple, Vilalta ha apuntat que l'acord PSC-ERC preveu una comissió bilateral Govern-Generalitat el primer semestre del 2025 per formalitzar el finançament singular, una trobada que, per a la portaveu, requereix molta feina prèvia.

"Celeritat" per a la comissió de seguiment

Amb això, Vilalta ha exigit a Illa "celeritat" per constituir la comissió de seguiment de l'acord d'investidura pactat amb el PSC, que es podria reunir per primera vegada "segurament la setmana que ve", tot i que tots dos partits encara estan fixant data i hora , ha dit.

"Volem que els equips negociadors, que els equips de seguiment, es posin a treballar punt per punt, concretar i també fer complir i fiscalitzar els acords als quals hem arribat", ha expressat.

També ha fixat com a prioritats aprovar el Pacte Nacional per la Llengua abans d'acabar l'any, parlar de "resolució del conflicte polític", i treballar en altres reptes de país, textualment, com ara la problemàtica de l'habitatge i la gestió de l'aigua.