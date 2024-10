ERC i la immigració: el nou discurs d'Oriol Junqueras sobre la cohesió social a Catalunya

Oriol Junqueras. Foto: EuropaPress

Oriol Junqueras ha intensificat els esforços per reprendre el lideratge d' Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Des de l'estiu, ha iniciat una gira per tot Catalunya amb l'objectiu d'escoltar els militants i sumar suports per a la seva candidatura.

A les seves trobades, ha abordat temes complexos que fins ara el seu partit evitava per no perdre terreny davant de competidors com Junts. Un d'aquests temes és la immigració , la qual Junqueras descriu com un repte important per a la societat catalana de les darreres dues dècades.

Durant un acte de la seva candidatura Militància Decidim , Junqueras va parlar sobre les diferències entre la immigració dels anys 50 i 60, provinent d'altres regions d'Espanya, i la recent arribada de persones d'altres països. Va assenyalar que el repte resideix a aconseguir que els nouvinguts s'integrin en un espai de “referents compartits”. Va explicar que figures emblemàtiques com Lluís Companys tenen gran valor per als catalans, però no tant per als nous migrants, cosa que dificulta la cohesió social en el projecte independentista.

Des de l'inici del procés, ERC ha buscat integrar les comunitats àrabs, promovent el català a les mesquites i presentant candidats àrabs a les seves llistes municipals. Tot i això, fins ara el partit no havia presentat el tema de la immigració com un repte, una postura que Junqueras ha decidit canviar.

En el seu discurs, Junqueras també va reflexionar sobre el creixement poblacional de Catalunya els darrers 20 anys, un 33%, amb un augment de 100.000 persones anualment. Va explicar que, per aquest creixement, la manca de referents comuns entre els nous residents i els catalans dificulta la creació de cohesió social.

Per a Junqueras, la immigració representa un desafiament que ERC no pot continuar ignorant. Tot i això, encara dins del partit, aquest tema s'aborda de manera interna per evitar un discurs que doni arguments a l'“extrema dreta”. La propera prova del seu lideratge serà el congrés d'ERC el 30 de novembre, on la candidatura és favorita. Tot i així, les tensions internes segueixen molt presents, i el debat sobre la immigració podria jugar un paper crucial en el seu futur.