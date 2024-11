'Foc Nou' es presentarà al congrés d'ERC: supera el 5% d'avals necessaris

La candidata de 'Foc Nou' a presidir ERC, Helena Solà, al mig, amb altres membres de la llista, davant la seu del partit a Barcelona. Foto: EuropaPress

La llista 'Foc Nou', que es presenta al congrés d'ERC el 30 de novembre, ha superat el 5% dels avals necessaris per formalitzar la candidatura en el procés congressual, després d'haver sumat més de 412 suports de militants republicans.

Ho han anunciat diversos integrants de la candidatura aquest dimarts en una roda de premsa davant de la seu nacional d'ERC a Barcelona, entre ells, la candidata a presidir el partit, Helena Solà, i l'exconseller i candidat a secretari nacional, Alfred Bosch.

"Ens omple d'alegria i ens omple d'orgull, de satisfacció, perquè estem veient que, malgrat no tenir els recursos ni l'estructura que tenen altres candidatures, estem aconseguint arribar a les diferents persones que conformen la militància d'ERC", ha assegurat Solà.

Solà ha explicat que, encara que hagin superat el llindar del 5% dels suports, lliuraran oficialment els avals la setmana que ve perquè es proposen superar els 500 avals per collir els màxims suports que puguin i assegurar la candidatura per si alguns avals al final resulten nuls, apunta.

Entre els militants que han avalat la candidatura, hi ha l?exconsellera Dolors Bassa ol?exalcalde de Lleida Miquel Pueyo.

'Foc Nou' és una de les quatre candidatures que es disputen la direcció d'ERC, a la qual se sumen 'Nova Esquerra Nacional', propera a l'actual secretària general en funcions, Marta Rovira; 'Militància Decidim', impulsada per l'expresident republicà Oriol Junqueras, i una quarta crítica amb l'estratègia de pactes del partit els darrers anys.

Diferències amb la resta de llistes



Preguntada sobre possibles similituds amb altres candidatures, Solà ha reivindicat que els integrants de 'Foc Nou' es van mostrar en contra d'investir el president de la Generalitat, Salvador Illa, a diferència, en les paraules, dels impulsors de 'Nova Esquerra Nacional' i 'Militància Decidim'.

Tot i això, ha remarcat que amb la candidatura 'Nova Esquerra Nacional' comparteixen la proposta de diferenciar l'estructura del partit amb la del Govern, perquè el president de la formació i el candidat a presidir la Generalitat siguin dues persones separades.

"El senyor Junqueras vol ser candidat no només a presidir el partit, sinó també a presidir la Generalitat. Nosaltres, si sóc jo mateixa la presidenta d'ERC, no concorreré mai en unes eleccions per ser presidenta de la Generalitat", ha subratllat.

Bosch: "Convèncer" la militància



Bosch, que també ha intervingut a la roda de premsa, ha expressat que, a partir d'ara, la candidatura se centrarà a "convèncer la militància" perquè votin 'Foc Nou' al congrés del 30 de novembre.

"Continuarem recollint avals, però sempre tenint en compte que el nostre objectiu és captar els cors i els esperits dels militants d'ERC. En aquestes primàries, el que compten són els vots", ha dit.

Per part seva, el candidat a vicepresident de Cohesió i Emancipació Nacional, Gabriel Fernàndez, ha destacat que els avals es fan de forma pública, però que el vot serà secret el dia del congrés: "Aquí està la nostra màxima confiança en la militància. Sabem que amb el vot secret encara tindrem més suports”.

Fernàndez ha afegit que, en cas que guanyin el congrés, proposaran canviar les normes internes del partit perquè qualsevol militant pugui avalar més d'una candidatura perquè, segons ell, limitar un aval per militant dificulta les llistes que "no compten amb l'aparell del partit".