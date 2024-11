Més professors a Catalunya: el Govern incorpora 300 extra a FP i aules d'acollida

Silvia Paneque. Foto: EuropaPress

El Govern ha aprovat aquest dimarts reforçar l'atenció a l'alumnat dels centres educatius públics catalans amb la incorporació de 300 dotacions de personal docent , la major part a Formació Professional i aules d'acollida, per donar resposta a l'increment de necessitats sorgides durant l'estiu ia inici de curs".

Les 300 dotacions es distribueixen en 110 per atendre l'increment de grups d'FP, 45 per a matrícula viva, 28 per a l'escola inclusiva, 57 per a aules d'acollida de Primària i 60 per a aules d'acollida de Secundària, informa el Govern en un comunicat després el Consell Executiu.

La Generalitat ha assegurat que la preinscripció extraordinària als cicles formatius de FP que s'ha dut a terme al setembre ha suposat la matriculació de com a mínim 8.200 alumnes als cicles de grau mitjà i superior de FP, fet que ha generat un increment dels grups en aquests ensenyaments i la necessitat daugmentar les dotacions de docents, amb 110.

També incrementarà el reforç a l'alumnat nouvingut de les aules d'acollida amb un total de 117 dotacions, 57 per a Primària i 60 per a Secundària, i de 28 dotacions per a l'escola inclusiva per garantir el seguiment i l'atenció de l'alumnat dels centres que acullen alumnes amb diferents necessitats de suport educatiu.

Nous currículums de cinc cicles de FP



D'altra banda, la Generalitat ha aprovat els currículums de cinc cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, quatre dels quals són de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual: el grau mitjà d'Assistència al Producte Gràfic Imprès, el grau mitjà de Assistència al Producte Gràfic Interactiu, el grau superior de Gràfica Impresa i el grau superior de Còmic.

El cinquè pertany a la família professional d'art floral, el grau superior d'Art Floral, i en tots els casos la Conselleria d'Educació vol adequar els currículums a les necessitats de les empreses, paral·lelament a l'actualització dels continguts.