El Govern revisarà les activitats que es realitzen a les zones inundables de Catalunya

El Govern ha aprovat un conjunt de mesures destinades a reforçar la protecció civil local a Catalunya al llarg dels propers dos anys. Liderada per la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública, aquesta estratègia té com a meta que tots els municipis catalans tinguin plans locals de protecció civil homologats i adaptats als reptes actuals, marcats en gran mesura pel canvi climàtic i la creixent freqüència de fenòmens meteorològics extrems.

Un eix fonamental d'aquestes mesures és analitzar de manera exhaustiva les activitats que es desenvolupen a zones inundables, avaluant si representen un risc per a la seguretat de les persones. Aquest enfocament té com a objectiu identificar aquelles activitats humanes que se situen en àrees susceptibles d'inundació, ja que en molts casos, les persones i les infraestructures estan exposades a perills innecessaris en situacions de pluges torrencials o crescudes de rius.

Segons ha informat el Govern, encarregaran a l'Agència Catalana de l'Aigua que completin la cartografia de les zones inundables, “així com la delimitació del domini públic hidràulic i de les zones de servitud”. En aquest sentit, es tindrà en compte el següent:

Per als usos i les edificacions ja existents, s'instarà a l'adopció de les mesures pertinents per disminuir la vulnerabilitat i garantir l'autoprotecció.

S'impulsaran les accions necessàries perquè les administracions competents prenguin aquestes mesures en l'àmbit de les conques.

L'anàlisi abastarà des d'activitats comercials i industrials fins a residències de gent gran i altres serveis crítics que es podrien veure afectats. La intenció és prendre decisions preventives, que poden incloure la reubicació de certes activitats o la implementació de mesures correctives als llocs on la reducció de riscos sigui factible.

Revisió dels protocols d'emergència

A més, l'acord preveu la revisió dels protocols d'emergència que s'activen en casos de catàstrofe natural. Aquesta revisió inclourà l‟actualització de la cartografia de les zones inundables de Catalunya i la delimitació precisa del domini públic hidràulic. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) serà l'encarregada de desenvolupar aquests mapes, que estaran a punt el primer semestre del 2025 i que permetran identificar els punts més vulnerables. A partir d'aquesta informació, es podran planificar intervencions de millora, com ara canalitzacions i murs de contenció, per minimitzar els efectes de les inundacions.

Com a part del pla, també es destinaran fons a través d'una línia d'ajudes econòmiques específiques per reparar els danys provocats per fenòmens climàtics com ara la DANA, amb l'objectiu de complementar els ajuts estatals i alleujar la càrrega financera dels municipis afectats.

En roda de premsa, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va subratllar que, tot i que Catalunya ha avançat en matèria de protecció civil, cal intensificar els esforços davant dels efectes cada cop més imprevisibles del canvi climàtic. Segons Paneque, el Govern té el deure " adequar infraestructures i equipaments per reduir el risc tant com sigui possible, entenent que el risc zero no existeix".

Pla de protecció civil

Josep Maria Mallarach, un usuari de X amb formació en geologia i ecologia, explicava que 521 municipis de Catalunya estan obligats a tenir un pla de protecció civil per risc d'inundació, encara que no és una mesura molt seguida perquè 237 localitats ho tenen caducat o bé encara no ho han redactat, que és el cas de 60.

A Catalunya, el 15% de les àrees urbanitzades estan en zones de risc. A més, amb el pas del temps la geografia urbanística va canviant, per la qual cosa és imprescindible que aquests plans es vagin actualitzant. És possible consultar en aquesta web si el teu carrer forma part d'aquestes temudes zones inundables.