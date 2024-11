La tàctica que està seguint Oriol Junqueras per acabar presidint ERC

Oriol Junqueras. Foto: EuropaPress

El congrés d' Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), programat per al 30 de novembre, està generant expectatives i tensions a mesura que s'aproxima la data clau en què s'escollirà una cúpula nova per als propers quatre anys. Aquest esdeveniment s'emmarca en un context de rivalitats internes entre els seguidors d' Oriol Junqueras , actual president, i els de Marta Rovira , fins ara secretària general del partit. Mentre que Rovira ha decidit no postular-se per a les eleccions internes, Junqueras manté les seves aspiracions, presentant-se amb Elisenda Alamany, la líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, com a candidata a secretària general.

Fins ara, quatre llistes competeixen al congrés. La candidatura de Junqueras, sota el lema Militància Decidim , s'enfronta a una alternativa rovirista encapçalada per l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs, qui, amb el lema Nova Esquerra Nacional (NEN), proposa a Alba Canps com secretària general. També estan en joc la candidatura "Foc Nou", amb Helena Solà i Alfred Bosch com a líders, i la "Plataforma Col·lectiu Primer d'Octubre", que busca "Recuperem ERC" amb Xavier Martínez i Àngel Ruiz al comandament.

Tot i la diversitat de llistes, la candidatura de Junqueras sembla estar prenent avantatge. Fonts del partit han assenyalat a ElConfidencial que la seva popularitat es reflecteix en l'assistència als esdeveniments, on supera àmpliament les altres propostes. Les darreres setmanes, Junqueras ha intensificat els seus contactes amb Foc Nou i Recuperem ERC, oferint una integració al seu equip a canvi d'establir un equilibri de poder que permeti una llista unitària.

Junqueras ha mantingut una estratègia de campanya en positiu, sense llançar crítiques directes a Rovira ni als seus competidors, cosa que reforça la seva imatge de líder conciliador. Aquesta postura, sumada a la seva disposició per consolidar acords amb el Partit Socialista de Catalunya (PSC), podria ser clau per assegurar-ne la reelecció i l'estabilitat. Fonts internes suggereixen que fins i tot alguns membres de la llista rovirista podrien canviar de bàndol, incloses figures de pes com una exconsellera de la Generalitat.

Alamany i el desafiament de Barcelona

L'elecció d'Alamany com a segona al capdavant ha generat controvèrsia entre certs sectors d'ERC, que consideren que el seu vincle amb l'excap de gabinet de Junqueras i la seva trajectòria política fora de les files tradicionals del partit podrien ser factors en contra. Tot i això, Alamany ha aconseguit consolidar una bona relació amb l'alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, i ha enfortit els ponts entre els dos partits, un punt a favor per a la candidatura de Junqueras.

Si ERC aconsegueix la unitat en aquest congrés, el partit planeja una entrada forta a l'escena política de Barcelona a partir del gener, apuntant a una influència més gran en el govern municipal. Amb aquest objectiu al cap, ERC es prepara per enfortir el seu lideratge a la capital catalana i curar les divisions internes dels últims mesos.