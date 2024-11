Ja hi ha data per al judici de la família Pujol després de 12 anys d'espera

Jordi Pujol, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'Audiència Nacional (AN) ha fixat entre els mesos de novembre del 2025 i abril del 2026 el judici que se celebrarà contra l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i els seus fills per formar presumptament una organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.

En una diligència d'ordenació, recollida per Europa Press, la Sala Penal fixa un total de 55 sessions diferents repartides al llarg de 6 mesos, establint que totes començaran a les 10 del matí.

Cal recordar que el jutge Santiago Pedraz va acordar el juny del 2021 portar al banc dels acusats tota la família, a excepció de la dona de l'expresident, Marta Ferrusola (a qui va exonerar pel seu estat de salut després que la defensa presentés un informe mèdic en què al·legava que patia demència severa), així com a 11 persones més, entre elles Mercè Gironès, l'exdona del primogènit dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, i diversos empresaris.

Els va imputar presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, delicte de frustració en l'execució i fins a set delictes contra la hisenda pública. Per garantir les possibles responsabilitats civils per aquests últims, va demanar a Jordi Pujol Ferrusola que diposités 7,5 milions d'euros i a la seva exdona, 400.000 euros més.

D'aquesta manera, l'instructor va seguir els passos de la Fiscalia Anticorrupció, que es va dirigir contra tot el clan, demanant 9 anys de presó per al patriarca i fins a 29 per al seu fill gran, mentre que l'Advocacia de l'Estat va apuntar només al primogènit, la seva exdona i un altre germà, Josep Pujol Ferrusola, interessant per a ells 25, 17 i quatre anys de presó, respectivament.

A la interlocutòria amb què va posar fi a la instrucció, l'any 2020, el jutge va proposar jutjar la família al complet per formar presumptament una organització criminal per, aprofitant-se de la seva "posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica" catalana durant dècades", acumular un “patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d'activitats corruptes”.

S'asseurà Jordi Pujol en la banqueta als 94 anys?

Fa 12 anys que va arribar als tribunals la presumpta trama de corrupció amb la qual operava a Catalunya la família de Jordi Pujol i deu anys des que el ‘molt honorable’ va confessar que guardava diners a Suïssa que havia heretat del seu pare.



La previsió que s'entrellaça entre aquests dos aniversaris és la que ens adverteix que mai complirà condemna.



Amb la qual cosa, als seus 94 anys, potser pot començar a presumir davant els seus que les dues vegades que ha estat en una seriosa dificultat judicial, ha aconseguit sortejar-lo d'una manera o d'una altra.



Amb l'escàndol de Banca Catalana, gràcies a la intervenció del Govern socialista de Felipe González, que el ‘va indultar’ abans que ho jutgessin, i amb aquest cas d'ara, perquè la lentitud de la Justícia en alguns d'aquests macroprocediments ja fa impensable que si és el cas, acabi complint amb la condemna que se li pugui imposar si se li imposa.



La lentitud de la Justícia es deu a l'abandó que existeix per solucionar els veritables problemes de la Justícia, que van des del mateix procediment penal, la figura obsoleta de l'instructor, fins a la caòtica distribució de mitjans i recursos en molts jutjats, passant per una major independència de la Fiscalia.





El record del succeït amb l'escàndol de Banca Catalana ha fet que es creï a Catalunya una sensació d'impunitat judicial dels polítics catalans corruptes. Al maig de 1984, el fiscal general de l'Estat va presentar una querella contra els antics directius de Banca Catalana pel desfalc de l'entitat, que es va acabar destapant perquè el Banc d'Espanya s'havia vist obligat a intervenir-la un parell d'anys abans.



L'acusació inicial contra una vintena de directius, entre ells Jordi Pujol, incloïa els delictes d'apropiació indeguda i maquinació per a alterar el preu de les coses, perquè mentre que els estalvis de milers de ciutadans es van evaporar, els dels seus directius van aconseguir salvar-se abans de la fallida.



L'escàndol majúscul es va quedar en res perquè Pujol acabava llavors de guanyar unes eleccions per una aclaparadora majoria absoluta i va amenaçar directament a l'Estat; va ser l'origen del ‘Espanya ens roba’. En les hemeroteques estan encara les seves declaracions de llavors, ja groguenques, però que són calcades a les que continuem sentint: “Aquest és un judici polític contra Catalunya (…) Som una nació, som un poble, i amb un poble no es juga (…) A partir d'ara, quan es parli d'ètica, de moral i de joc net, podrem parlar nosaltres, però no ells”.



Per la persona que, en aquells anys, era fiscal en Cataluya, Carlos Jiménez Villarejo, hem sabut, molts anys després, que la querella va acabar arxivant-se perquè el Govern de Felipe González es va encarregar de desactivar-la completament. Van prohibir que es continués investigant a Pujol fins que un jutge li va donar carpetada.



El ‘oasi català’, com ho anomenaven, va tornar a la tranquil·litat dels manejos fins que un estiu de fa 12 anys una dona, Victoria Álvarez, examante del major del clan Pujol Ferrusola, es va anar a un jutge a explicar-li algunes de les corrupteles que havia presenciat, les bosses carregades de bitllets de 500 euros camino d'Andorra.



Dos anys després, en l'estiu de 2014, Jordi Pujol va admetre, que tenia diners ocults a l'estranger, però el va atribuir a l'herència del seu pare. La recerca policial, no obstant això, el que va anar destapant va ser la xarxa de negocis de la família que, tenia com a cervell a la seva dona, Marta Ferrusola, la ideòloga d'aquest codi tan piulo per a ocultar les transferències de diners: “Soc la mare superiora de la congregació, necessitaria que traspassis dos missals”, deia quan volia dos milions en un altre compte.



En 2021, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va ordenar l'arxivament de la causa contra ella per la deterioració física i mental que padecíá. Estava acusada de delictes com a associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal al costat del seu marit i els seus set fills.



L'informe mèdic que es va presentar certificava que la dona patia alzheimer des de fa cinc anys i, per tant, era inimputable per motius de salut.



La defensa de l'expresident de la Generalitat, que ha utilitzat tots els estratagemes al seu abast per a demorar la causa, no li serà difícil al·legar pèrdua de memòria o limitació de les facultats cognitives de l'ex President Jordi Pujol per a evitar que hagi d'asseure's en la banqueta. I, per descomptat, en el cas que resulti condemnat, és impossible que, pròxim al segle, acabi entrant en la presó, una vegada que es resolguin tots els recursos que interposi. Això si finalment no s'acaba desinflant el cas, al no poder comptar amb els testimoniatges fefaents dels dos progenitors, que tot pot passar en un procediment així.



En 2021 ja es va saber que l'Advocacia de l'Estat, en contra del que pensa la Fiscalia Anticorrupció, no demana presó per a ell, encara que sí per a algun dels seus fills. L'únic que ha trepitjat la presó és el major dels seus fills, Oriol Pujol, però per poc temps: en un altre cas, el de les ITV, el van condemnar a dos anys i mig de presó i als dos mesos ja estava en tercer grau.