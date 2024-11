La presidenta dels Inspectors d'Hisenda defineix la quota catalana com un "desastre total"

El catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostel·la, Santiago Lago Peñas, davant de la Comissió General de les Comunitats Autònomes del Senat. - SENAT

La presidenta de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat, Ana de la Herrán, ha expressat aquest divendres al Senat el seu rebuig "frontal" a la coneguda com la quota catalana. Explica que implicaria "la divisió de l'Agència Tributària que derivaria de l'aplicació de l'acord" entre el PSC i ERC, i abocaria Espanya "al desastre total".

De la Herrán ha titllat d'"inconstitucional" la proposta d'un finançament singular de Catalunya, en comparèixer a la Comissió General de les Comunitats Autònomes, convocada pel PP a la Cambra Alta perquè un grup d'experts mostrin públicament el seu rebuig a l'acord de PSC i ERC per a un finançament singular de Catalunya.

"El fet que sigui necessària la revisió del sistema de finançament autonòmic, que espera més de deu anys, no implica que s'hagi de trencar el model d'assistència, d'informació i de control tributari", perquè perdria eficàcia en la prestació de serveis i la lluita contra el frau, ha sostingut.

Segons De la Herrán, "els ciutadans en sortirien perjudicats" i "no es mereixen que per qüestions només polítiques els serveis que es presten per un organisme que funciona bé s'hagin de trencar".

La inspectora d'Hisenda ha sostingut que trencar el model vigent "serà abocar Espanya al desastre total". "L'Agència Tributària no pertany a cap govern ni a cap regió, pertany a tots els espanyols. i de solidaritat entre tots que recull la nostra Constitució”, ha conclòs.

Entre 5.000 i 9.000 milions menys

Per part seva, el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de Santiago de Compostel·la i expert en finançament autonòmic Santiago Lago ha advertit que un concert econòmic per a Catalunya reduiria els recursos de l'Estat per fer front a crisis com la recent DANA. "A l'Administració Central no li sobren diners, té un dèficit estructural important", ha manifestat.

El catedràtic ha assenyalat que aquest dèficit estructural que pateix l'Administració Central condiciona el finançament de competències pròpies com les de defensa, seguretat nacional o infraestructures, i compromisos de pagament com els interessos de deute o el finançament de les corporacions locals, que “són més de 20.000 milions d?euros amb xifres de l?any 2023".

"Amb manca de recursos, l'Administració Central no tindrà capacitat d'afrontar xocs asimètrics com els que hem viscut els últims 15 anys: la gran recessió, la pandèmia, la crisi inflacionària o el que ara malauradament ha passat a València", ha ressaltat.

Ha afegit que encara que "els efectes de la DANA es veuran parcialment compensats per ajudes europees, no s'hi pot fiar tot". "Necessitem tenir capacitat i matalàs, a l'Administració Central no li sobren recursos", ha insistit.

Després d'indicar que la literalitat del text de l'acord de PSC i ERC aboca a un "concert econòmic", semblant però "no idèntic al règim foral" d'Euskadi i Navarra, Lago ha dit que l'Administració Central podria deixar d'ingressar entre 5.000 i 9.000 milions d'euros si Catalunya passa a recaptar i gestionar els impostos que es paguen a la comunitat autònoma.

Ha assegurat que països com els Estats Units, Suïssa, Canadà, Austràlia o Alemanya tenen un IRPF que abasta el conjunt del territori. "Ningú hi renuncia perquè és el principal tribut i és especialment important per definir la progressivitat del sistema fiscal, definir criteris distributius o implementar mesures que s'apliquin de manera igualitària a tota la població", ha expressat.