La CUP critica que França estigui "folkloritzant" el català i exigeix que sigui vehicular | Europa Press

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Sa Moreno, ha criticat aquest dissabte que França està "folkloritzant" la llengua catalana i ha exigit que pugui ser vehicular als territoris a França on es parla el català.

Així s'ha expressat en el marc de la manifestació convocada a Perpinyà (França) per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium, Casal de Perpinyà i el Consell per la República sota el lema 'Sem Catalunya Nord perquè volem!', amb motiu de la Diada de Catalunya Nord.

"El futur de la Catalunya Nord no passa per París, ha de passar per la construcció d´uns Països Catalans lliures i que defensin la sobirania dels territoris ia més serveixin també com a eina d´emancipació per a la classe treballadora", ha expressat Moreno.