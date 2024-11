Ramon Espadaler reivindica Units per Avançar com un partit de govern, catalanista i democristià

Ramon Espadaler, a la Tercera Convenció Nacional d'Units per Avançar, al Recinte Modernista de Sant Pau | Units per Avanzar

El reelegit secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, va afirmar a la Tercera Convenció que Units "és un projecte que té clares les coordenades d'un catalanisme integrador i d'un ideari humanista, democristià i europeista", i que manté els principis de cohesió social, millora de l'autogovern, respecte a les institucions i la pluralitat a Catalunya.

Va explicar que “el procés va generar una il·lusió que s'ha demostrat falsa: l'independentisme no és –com ens van voler fer creure– el suposat estadi final o la plenitud del catalanisme”. Va subratllar que “el catalanisme –que per nosaltres és integrador– ha treballat i treballa per la cohesió, l'autogovern, i per millorar la vida de les persones. El catalanisme cohesiona i transforma”. Va reivindicar “el catalanisme transformador”, garant de la cohesió social i de la millora de la qualitat de vida de les persones.

Units, de partit amb cultura de govern a partit de govern

El secretari general va subratllar que el repte dels Estats Units és el bon govern, el govern de les coses, un nou finançament singular, just i solidari, al servei de la ciutadania. Espadaler va destacar que “hem passat de ser un partit amb cultura de govern a un partit de govern. Ara toca governar bé, passar de les paraules als fets” i va demanar a totes les persones amb responsabilitats en institucions en nom d'Units que actuïn de manera “honesta, propera, empàtica i dialogant”.

En aquest sentit, va assenyalar que Units té la responsabilitat de govern en un àmbit sensible per a una força política que es defineix com a democristiana: la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica amb competències a presons, memòria democràtica, assumptes religiosos —Justícia ha recuperat la Direcció General d'Afers Religiosos— i dret civil català. A més, a l'àmbit educatiu, Xavier Guell (fins ara Secretari d'Organització i actualment vicepresident) ha assumit la Direcció General de Centres Concertats i Privats Units també és present a diversos Ajuntaments, destacant Barcelona, amb Albert Batlle i el seu equip (Montse Surroca, comissionada per a la convivència, i Maite Català, gerent de seguretat).

Espadaler va afirmar que “el futur d'Units no passa per la integració al PSC, sinó per una col·laboració fructífera i lleial al servei de les persones i del país”.

Centrats a Catalunya, centrats en les persones

"No és casual que el títol de la Ponència Política i el lema de la Tercera Convenció Nacional sigui Centrats a Catalunya, centrats en les persones", va dir Espadaler. Va explicar que centrar-se a Catalunya vol dir defensar la llengua, les institucions d'autogovern, el dret civil català i ser de obediència catalana estricta. Va afegir que centrar-se en les persones implica treballar per la qualitat de vida, reduir la desigualtat —amb un èmfasi especial en la pobresa infantil—, defensar la dignitat de les persones, la veritable igualtat entre homes i dones i tenir cura de l'entorn davant de fenòmens com la DANA i el canvi climàtic.

“Com a humanistes d'arrel cristiana i com a catalanistes, no podem permetre que el país es fracturi. No podem romandre impassibles davant la pobresa i l'exclusió, que són llavor del populisme” i que “hem de combatre amb més fets que paraules”, va afirmar Espadaler. Va afegir que Units no és una força política liberal ni socialdemòcrata, sinó democristiana, que ha trobat un punt de trobada amb la socialdemocràcia a l'Economia Social de Mercat.

Guillem Mateo, secretari d'organització, i Carlos Losada, president del Consell Nacional

La candidatura única presentada a la Tercera Convenció està encapçalada per la Dra. Helena Isábal, experta en gestió sanitària. S'hi incorporen noves cares com Guillem Mateo, que assumeix la secretaria d'organització, i Jaume Amat, ex Síndic Major de Comptes. El nou secretari d?organització, també diputat al Parlament de Catalunya, té el mandat clar d?enfortir l?arrelament territorial de cara a les eleccions municipals del 2027.

Destaca a més la incorporació de Carlos Losada com a President del Consell Nacional, en substitució de Joan Caballol, empresari estretament vinculat a Pimec a les Terres de l'Ebre. Losada, exdirector general d'ESADE, és un dels fundadors dels Estats Units per Avançar. Amb la presidència del Consell Nacional incrementa el compromís amb el partit. Xavier Güell assumeix la vicepresidència.

Candidatura del nou comitè directiu avalada pel 90,14% dels vots

La Tercera Convenció Nacional d'Units per Avançar ha donat suport al nou comitè directiu del partit amb el 90,14% dels vots, el 8,45% d'abstencions i l'1,41% en contra. A més a més, va aprovar per unanimitat l'informe de gestió del Comitè Directiu.