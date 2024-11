Salvador Illa, sobre els Pressupostos: "M'importa més tenir uns bons comptes"

Un Ple del Parlament. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2025 abans que s'acabi l'any, atesos els processos congressuals en què es troben tant ERC com els Comuns. "M'importa més tenir un bon pressupost i tenir un pressupost que no pas tenir-lo l'1 de gener", ha volgut deixar clar.

En aquests termes s'ha manifestat en una entrevista concedida a El matí de Catalunya Ràdio aquest dilluns 11 de novembre, quan es compleixen 100 dies des que presideix la Generalitat, on també ha assegurat que el Govern farà tot el que estigui a la mà per aprovar els comptes "tan aviat com sigui possible".

"És difícil, però passaria el mateix si jo estigués en la seva situació. Entenc que han de fer aquest procés, i llavors seguirem treballant i seguirem veient com es pugui fer", ha respost en preguntar-li per la situació d'Esquerra Republicana (ERC), que celebrarà el seu congrés el pròxim 30 de novembre.

"Normalització política"

D'altra banda, ha afirmat que veu una "progressiva normalització política, institucional i social a Catalunya" després de complir-se 100 dies des que és al capdavant de l'Executiu català.

Illa ha sostingut que el seu Govern ha intentat treballar per a l'avenç de la comunitat "des del respecte a totes les maneres de pensar", buscant allò que uneix els catalans i on es poden posar d'acord.

"Hem fet coses per fer-ho, clarament en eix amb les polítiques públiques, amb la sanitat, l'educació, els serveis socials, les infraestructures, les energies renovables", ha assenyalat, reivindicant també la vigència dels acords subscrits amb ERC i els Comuns per a la investidura.

En preguntar-li si busca persuadir els independentistes que hi ha altres vies per tenir un país millor, ha rebutjat que estigui intentant "convèncer ningú", sinó portar a la pràctica tot el que es va comprometre a fer i el que demana la ciutadania que, a parer seu, està més enllà de la ideologia.

"Hem de millorar els serveis públics, hem de reformar-los, posar més recursos, centrar-nos-hi, i és el que estic intentant fer", ha reivindicat.