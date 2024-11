Aquesta és la raó per la que Junts ha nomenat vicepresident del partit Antoni Castellà

Castellà és un dels 4 vicepresidents de Junts. Foto: Europa Press

El congrés de Junts a Calella va servir per tornar a encimbellar Carles Puigdemont com a líder de Junts, encara que el retorn de l'expresident de la Generalitat no va ser l'únic moviment a destacar en la formació post convergent.

A Puigdemont l'escuda Jordi Turull com a secretari general i 4 vicepresidències, una de les quals ocupa el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, fervent defensor del moviment independentista.

La seva carrera va començar a Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partit amb què va exercir com a diputat al Parlament i va ocupar càrrecs a la Generalitat, on va treballar en polítiques de joventut i universitats. Tot i això, el 2015, es va desvincular d'UDC en sorgir diferències irreconciliables respecte al procés independentista. Aquesta ruptura el va portar a fundar, juntament amb altres dissidents, el partit Demòcrates de Catalunya, una formació que va adoptar una posició independentista més ferma i que es va alinear amb l'objectiu d'aconseguir una república catalana.

En la seva trajectòria política, Castellà ha estat compromès activament amb el dret a l'autodeterminació de Catalunya i ha defensat la necessitat d'un referèndum vinculant com a eina democràtica. La seva implicació a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el seu suport a les mobilitzacions pro-independència l'han consolidat com una figura visible al moviment sobiranista. Ha estat un fervent crític del govern espanyol en relació amb la judicialització del Procés i el tracte als líders catalans empresonats després del referèndum del 2017.

Castellà advoca per un projecte en què Catalunya sigui una nació independent dins de la Unió Europea. Els seus discursos i accions reflecteixen el compromís amb un independentisme de base republicana i social, enfocat a construir un model de país més just i equitatiu, en línia amb els valors democràtics i el dret dels pobles a decidir el seu futur.

Captar votants d'Aliança Catalana?

Precisament el seu passat a Unió, partit fortament vinculat al democristianisme català, pot ser un bon referent per a independentistes cristians... que ara estarien votant Aliança Catalana.

De fet, el seu partit, Demòcrates, és dels més bel·ligerants i seria partidari d'aixecar la suspensió de la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre del 2017 i optar per una confrontació oberta amb el govern d'Espanya.