Confirmat: la Generalitat i el PP es reuniran amb els Pressupostos del 2025 sobre la taula

El president Salvador Illa parla amb el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. Foto: Europa Press

El Govern de la Generalitat i el Partit Popular (PP) de Catalunya es reuniran per abordar els Pressupostos del 2025, després que des de l'executiu que lidera Salvador Illa s'hagi contactat els populars per posar data a una trobada.

La informació l'ha avançat aquest dimarts El Periódico de Catalunya , encara que segons ha pogut saber Europa Press, encara no hi ha fixada cap data per a aquesta trobada entre les dues parts .

Junts va anunciar, el passat dilluns 11 de novembre, que mantindrà una primera trobada amb el Govern sobre els comptes el pròxim divendres 15, a què assistiran Mònica Sales, Antoni Castellà i Jordi Munell per part del partit, i la intenció de l'Executiu també és convocar a la CUP.

El president Illa vol "tenir uns bons comptes"

Això arriba també l'endemà que el president Salvador Illa descartés aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2025 abans que s'acabi l'any, atesos els processos congressuals en què es troben tant ERC com els Comuns. "M'importa més tenir un bon pressupost i tenir un pressupost que no tenir-lo l'1 de gener", va dir en una entrevista concedida a El matí de Catalunya Ràdio el dia que es complien 100 dies des que presideix la Generalitat.

Sigui com sigui, va dir que el Govern farà tot el que estigui a la mà per aprovar els comptes "tan aviat com sigui possible".

"És difícil, però passaria el mateix si jo estigués en la seva situació. Entenc que han de fer aquest procés, i llavors seguirem treballant i seguirem veient com es pugui fer", ha respost en preguntar-li per la situació d'Esquerra Republicana (ERC), que celebrarà el seu congrés el pròxim 30 de novembre.

D'altra banda, ha afirmat que veu una "progressiva normalització política, institucional i social a Catalunya" després de complir-se 100 dies des que és al capdavant de l'Executiu català.

Illa ha afegit que el seu Govern ha intentat treballar per a l'avenç de la comunitat "des del respecte a totes les maneres de pensar", buscant allò que uneix els catalans i on es poden posar d'acord.

"Hem fet coses per fer-ho, clarament en eix amb les polítiques públiques, amb la sanitat, l'educació, els serveis socials, les infraestructures, les energies renovables", va destacar.