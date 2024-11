Aliança per derrotar Junqueras: Godàs vol pactar amb Foc Nou

Godàs i la plana major de la candidatura Nova Esquerra Nacional. Foto: Europa Press / Canva Pro

Nova Esquerra Nacional, la candidatura liderada per Xavier Godàs per dirigir el rumb a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , ha volgut fer arribar una proposta d'aliança a Foc Nou, encapçalada per Helena Solà , per evitar que Oriol Junqueras torni a assumir el lideratge del partit al proper congrés nacional. "És hora d´un canvi", han apuntat.

Durant la roda de premsa en què va presentar el seu programa polític, Godàs va afirmar que la seva candidatura és "la que cal vèncer", ja que les altres dues llistes han acceptat en gran mesura el marc que ells han proposat: Junqueras (Militància Decidim) va descartar un dia abans, dimarts passat 12, qualsevol aliança d'ERC amb els socialistes en aquesta legislatura, mentre que Foc Nou va proposar desvincular la presidència del partit candidatura a la Generalitat.

"El canvi és inevitable i només és qüestió de temps. És millor avançar aquest temps que endarrerir-lo", va declarar Godàs, que compta amb el suport de l'actual secretària general, Marta Rovira, i de l'expresident català, Pere Aragonès.

El congrés se celebrarà el pròxim 30 de novembre, i hi competiran les tres candidatures, ja que s'espera que totes obtinguin els 412 avals necessaris, equivalents al 5 % de la militància. Si cap candidatura no aconsegueix superar el 50 % dels vots aquell dia, les llistes podran negociar aliances per a la segona volta, prevista per al 14 de desembre.

"Si hi ha una segona volta, ha de ser cap al canvi, no cap a la continuïtat", va defensar l'aspirant a liderar ERC.