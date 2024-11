Fracassa la candidatura de 'Recuperem ERC' després de no aconseguir els avals necessaris

Segons els membres de la candidatura, Recuperem ERC s?ha enfrontat a diverses dificultats durant el procés. Foto: Twitter @1doctubre2

La candidatura de Recuperem ERC no ha aconseguit prou avals per presentar-se a les eleccions a l'Executiva Nacional del partit, que tindran lloc el proper 30 de novembre.

Segons els membres de la candidatura, Recuperem ERC s?ha enfrontat a diverses dificultats durant el procés. Entre els problemes assenyalats, destaquen el retard de dotze dies a la resolució d'una impugnació presentada per la candidatura rival, Militància Decidim. La Comissió de Garanties va trigar gairebé dues setmanes a pronunciar-se sobre les acusacions, que segons Recuperem ERC eren falses. Aquest retard va posar en dubte la validesa dels avals durant un període crític i va afectar significativament la campanya.

La candidatura de Recuperem ERC, integrada per militants de base, va denunciar diverses vegades la falta de suport i transparència per part d'alguns òrgans del partit. Consideren que les dificultats a què es van enfrontar van ser intencionades, amb l'objectiu de bloquejar l'única candidatura no oficialista. A més, han criticat que la Comissió de Garanties no acceptés la petició d'estendre el termini per a la recollida d'avals ni la possibilitat de reiniciar el procés des de zero.

Tot i no assolir el mínim d'avals requerits, Recuperamos ERC ha agraït el suport de gairebé 200 militants. De cara a les eleccions, han cridat la militància a abstenir-se ia no recolzar cap de les tres candidatures oficialistes, que segons ells, busquen perpetuar-se al poder sense promoure un canvi real dins del partit.

El col·lectiu Primer d'Octubre, que recolza la iniciativa de Recuperamos ERC, celebrarà aquest dissabte una assemblea per analitzar el procés i planificar els propers passos. Aquesta reunió serà clau per definir l'estratègia del grup els propers mesos i per continuar treballant per promoure una ERC "honesta i transparent". Tot i el revés, Recuperem ERC ha assegurat que continuarà amb els seus esforços per transformar el partit.