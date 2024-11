Junts tanca la porta a negociar els Pressupostos amb el Govern

Sales no veu sentit a seguir unes negociacions que veu “molt avançades” amb els altres. Foto: EuropaPress

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales , ha assegurat aquest divendres que descarten negociar el projecte de Pressupostos del 2025 amb el Govern perquè considera que està "atrapat" per ERC, els Comuns i el PSOE.

Ho ha dit en declaracions als mitjans després de sortir de la primera trobada que han mantingut les dues parts: Sales ho ha fet acompanyada del vicepresident de Junts Toni Castellà i el diputat Jordi Munell, i per part del Govern ha estat present a la reunió la consellera de Economia, Alicia Romero, i el secretari general, Juli Fernández.

"El Govern del president Salvador Illa està atrapat per ERC i els Comuns aquí a Catalunya. I, per tant, els comptes que aprovaran no serviran per ajudar i acompanyar els reptes que té el país ni tampoc la ciutadania. I, òbviament, hi és atrapat també pel PSOE a Madrid", ha subratllat Sales.

"No val la pena"



Tot i acudir a la reunió per respecte institucional, Sales ha assegurat que surten de la trobada convençuts que obrir una negociació amb el Govern sobre els comptes "no val la pena, no té cap sentit".

El primer motiu que els porta a prendre aquesta decisió és que, al seu parer, el Govern ha dit "públicament i privadament que ja té els seus socis" per aprovar els Pressupostos, ERC i Comuns , que també van permetre la investidura d'Illa.

Segons Sales, socialistes, republicans i Comuns ja pacten al Parlament per tirar endavant altres qüestions, i vaticina que també es visibilitzarà amb els comptes.

"Al tenir (el Govern) molt avançades les negociacions amb aquestes dues formacions, això xoca amb els interessos de Junts des d'un punt de vista nacional i des d'un punt de vista sectorial", ha sostingut.

Han fet "silenci"



I la portaveu parlamentària de Junts també veu "evidents mostres que el Govern està atrapat pel PSOE a Madrid, i s'ha vist amb el silenci que ha mantingut el president Illa i consellers amb la demanda de Junts per modificar el sostre de despesa" .

"O, per exemple, ha fet silenci quan Junts ha mostrat tota la seva predisposició i força per negociar les competències d'immigració", ha lamentat Sales, després d'explicar que a la reunió els han mostrat unes quantes dades i que ja coneixien perquè són públics.

També ha criticat l'"incompliment" del president de la Generalitat per no poder aprovar els Pressupostos perquè estiguin vigents l'1 de gener del 2025.