Colau s'acomiada del lideratge dels Comuns i crida a "reconnectar" amb la ciutadania

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha acomiadat aquest dissabte del seu càrrec de cocoordinadora de Catalunya en Comú a la IV Assemblea de la formació, en una intervenció en què ha dit que la proposta dels Comuns ha de “reconnectar” amb la ciutadania.

"Aquells que no volen renunciar als seus privilegis són els que ens volen impotents", ha avisat Colau en la seva intervenció a la presentació de l'informe de gestió, que ha dit textualment que la proposta dels Comuns ha de generar somnis i esperances que vencen a la impotència.

Per Colau, els Comuns s'han d'erigir com a espai d'esperança davant del clima d'angoixa que, segons ella, genera l'escalada bèl·lica i l'avenç de la ultradreta a tot el món, i per lluitar contra “aquells que no volen renunciar als seus privilegis".