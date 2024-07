L'ex president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero recorda que "Espanya va tenir menors no acompanyats" en referència als nens de la Guerra Civil

Juan Lobato i José Luis Rodríguez Zapatero a l'acte commemoratiu pel 20è aniversari de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere | Europa Press

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha recordat aquest divendres que Espanya també va tenir "menors no acompanyats" fora del nostre país, fent referència als nens de la Guerra Civil.

"Volíem que fossin tractats amb dignitat, amb drets i decència", ha reclamat Zapatero, alhora que ha exigit que "com a espanyols i com a democràcia", s'ha de fer el mateix amb els menors no acompanyats que arriben a Espanya.

Així s'ha expressat en l'acte commemoratiu del 20è aniversari de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere organitzat pel PSOE al centre cultural Huerta de la Salut, al districte madrileny de Hortaleza. En l'acte també han intervingut la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, l'eurodiputada i exministra Leire Pajín i el secretari del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

Durant l'acte s'ha fet referència a la sortida de Vox dels governs autonòmics que compartia amb el PP, pel que Redondo ha afirmat que "Espanya és avui més democràtica". Aquesta ruptura entre els de Abascal i els 'populars' s'ha produït després del pacte entre el PP i el PSOE per acordar l'acollida de 347 menors migrants a les autonomies governades pels de Feijóo.

Pel que fa a aquests menors, l'expresident Zapatero ha afirmat que se sent "molt malament" en sentir a "partits que es reclamen cristians" parlar d'ells.

Juan Lobato ha afegit que "s'ha acabat l'ultradreta a les institucions, llevat de la Comunitat de Madrid", parlant de la gestió del Partit Popular com "polítiques retrògrades amb iniciatives en contra de la igualtat i censura de la cultura".