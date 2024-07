El president popular de Melilla, "encantat" amb la ruptura amb Vox

El president de la Ciutat Autònoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP) | Europa Press

El president de Melilla i del PP regional, Juan José Imbroda, s'ha mostrat "encantat" amb la marxa de Vox dels governs autonòmics de coalició amb el PP.

"Adéu, bones tardes i que els de Vox amb el seu pa se'l mengin", ha dit Imbroda, qui creu que aquesta decisió serà positiva pels populars "perquè ara podrem aconseguir majories absolutes", com va passar a Melilla al maig de 2023.

A preguntes dels periodistes, Juan José Imbroda ha destacat que "Vox és un partit sense rumb" i l'ha acusat de ser "el primer aliat" del socialista Pedro Sánchez: "Ja s'ha acabat la millor carta que tenia Sánchez per aguantar allà, dient, vosaltres amb els de Vox. Doncs ja no hi ha Vox".

Segons el dirigent dels populars de Melilla, que governa amb majoria absoluta (14 diputats sobre 25) davant dos parlamentaris de Vox, el partit de Santiago Abascal "ha tingut a més la miopia, que em complau, de desembarassar-se de lligams amb el Partit Popular. Encantat, oïga, encantat. Perquè ara el Partit Popular estarà en disposició d'aconseguir majoria absoluta, per si sol".

La primera autoritat de la ciutat espanyola del nord d'Àfrica, amb la decisió de Vox d'abandonar els governs amb el PP per la seva postura a favor de repartir menors no acompanyats quan una comunitat autònoma sofreix sobresaturació als seus centres, ha subratllat que "molt bé pel Partit Popular, molt bé pel president Feijóo i molt bé pels presidents autonòmics del Partit Popular, que estan en coalició amb Vox. Molt bé pels seus gestos".

Segons Imbroda, "no es pot permetre que no hi hagi una solidaritat amb Canàries i que a Espanya se li deixi tirada a les peüles. No es pot permetre. Des d'aquí no ho podem permetre. Entre altres coses, perquè sabem quin és el drama humà de la immigració i que ja vam tenir nosaltres a Melilla" quan durant anys quadruplicava l'ocupació màxima dels seus centres de menors. "Així que a Vox, dir-los: bones tardes. Adéu, senyors de Vox. Amb el seu pa se'l mengin", ha conclòs el president del PP de Melilla.