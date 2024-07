Feijóo lamenta l'atac contra Trump: "Alimentar l'odi cap a qui pensa diferent desemboca en situacions com aquesta"

Feijóo, en arxiu | Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condemnat l'atac que ha patit aquest dissabte l'expresident nord-americà Donald Trump, que ha resultat ferit lleu en una orella durant un acte de precampanya celebrat a Pennsilvània, del qual ha hagut de ser evacuat amb sang a la cara.

"Alimentar l'odi cap a qui pensa diferent desemboca en situacions com la viscuda fa unes hores als EUA", ha afirmat Feijóo en una publicació al seu perfil de X.

A més, el líder popular ha reivindicat la "moderació" i ha lamentat que "hi hagi qui prefereixi disparar a votar per defensar la seva ideologia". "I per descomptat desitjo una ràpida recuperació a Donald Trump", ha conclòs en el seu missatge.

El missatge d'ànim de Feijóo s'uneix als realitzats pel president del Govern, Pedro Sánchez, que ha assegurat que "la violència i l'odi no tenen cabuda en una democràcia", i al del líder de Vox, Santiago Abascal, que va ser el primer a utilitzar el seu perfil de X per condemnar l'atac.

"Gràcies a Déu Donald Trump ha sobreviscut a l'intent d'assassinat", ha expressat Abascal en una publicació al seu compte a la xarxa social X, en què ha instat a "detenir l'esquerra globalista que està sembrant l'odi, la ruïna i la guerra".