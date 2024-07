La petició que el jutge del cas Begoña Gómez ha fet a la UCO

El procés judicial continua endavant. Foto: Europa Press / Canva Pro

El jutge que investiga Begoña Gómez, esposa del president del Govern, per presumpte trànsit d'influències i corrupció en els negocis ha ordenat a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que recapti 6 expedients més de la Intervenció General de l'Estat ( IGAE).

En una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press , el jutge Juan Carlos Peinado lliura ofici a la UCO perquè demanin un expedient d'un contracte adjudicat per l'empresa pública Red.es, un del Consell Superior d'Esports (CSD), i quatre de l'Ajuntament de Madrid.

Segons consta a la resolució, l'expedient de Red.es estaria relacionat amb "serveis de suport i assessorament"; el del CSD respondria a serveis de suport per al "disseny i operació del model d'innovació i transformació digital a l'àmbit de l'esport, així com per coordinar tots els programes d'innovació desenvolupats pel CSD".

Pel que fa als contractes subscrits per l'Ajuntament de Madrid, el jutge s'interessa en dos relatius a serveis de suport a la gestió del centre d'innovació La N@ve; en un dedicat a la "creació d'un ecosistema d'empreses d'economia circular, gestionant i promovent activitats del Centre d'Innovació en Economia Circular de la Ciutat de Madrid (CIEC); i en un altre de servei de suport per a la gestió i el desenvolupament de la factoria industrial de Vicálvaro.

No és la primera vegada que el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid s'interessa per contractes subscrits en aquests organismes públics. De fet, el 2 de juliol passat va rebre un informe de la Guàrdia Civil amb informació relativa a altres contractes.

En el marc de les indagacions, la Unitat Central Operativa (UCO) ha informat que Innova Next SLU (de manera individual o conformant UTE amb terceres empreses) "ha estat la societat en què més s'han concentrat l'adjudicació de contractes públics dins del Grup Barrabés". “Concretament, un total de 28 contractes per un import conjunt de 22.857.805,49 euros i que suposen un 91,7% del total adjudicat”, apunta.

En total, cinc administracions o organismes públics --Red.es, Ajuntament de Madrid, el Consell Superior d'Esports, la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana i Renfe-- van "adjudicar a la mercantil Innova Next SLU un total d'11 contractes públics entre 2017 i 2022.

Dels darrers contractes analitzats, els agents conclouen que "s'haurien desenvolupat, aparentment, amb normalitat i sota els principis que regeixen la contractació pública".

L'instructor ordena aquesta bateria de diligències en el marc de la investigació que va obrir arran de la denúncia de Manos Limpias, que assenyala que Begoña Gómez s'havia prevalgut del seu "estatus personal" com a esposa de Pedro Sánchez per recomanar empresaris que es presentaven a licitacions públiques.