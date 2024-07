Registren la Llei d'Estrangeria al Congrés: aquesta és la data en què es debatria

La diputada de Coalició Canària Cristina Valido; el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López i el diputat de Sumar Iñigo Errejón. (Foto: EuropaPress)

El Grup parlamentari socialista, Sumar i Coalició Canària han registrat aquest dilluns la proposició de Llei per reformar la Llei d'Estrangeria i han instat el PP que en faciliti l'aprovació. El debat de presa en consideració es preveu per al Ple del 23 de juliol, amb tramitació parlamentària pel procediment d'urgència.

La iniciativa modificaria l‟article 35 de la Llei d‟Estrangeria per repartir menors migrants no acompanyats quan el territori superi el 150% de la seva capacitat d‟acollida. Fonts parlamentàries indiquen que els grups confien en, almenys, una abstenció dels populars per a la presa en consideració.

Segons ha explicat la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, en declaracions als mitjans, aquesta modificació permetrà engegar un mecanisme d'acollida per a la infància migrant "de caràcter vinculant i solidari" per tots els territoris d'Espanya. "El que hem observat fins ara és que el mecanisme vigent, que tenia un caràcter voluntari, no estava fent front a la situació que hi ha ara mateix a les Canàries. Gairebé 6.000 nens i nenes són a les illes", ha apuntat.

Alhora, la ministra ha destacat que és "molt important" la posició del PP perquè la reforma tiri endavant. "El que li toca ara al Partit Popular, perquè la pilota és al seu camp, és veure què fa el senyor Feijóo, si es posa al costat dels drets de la infància o si segueix mantenint les polítiques ultra. Confiem que es posi del costat de la defensa dels drets dels infants i d'alguna manera faciliti l'aprovació d'aquesta reforma de l'article 35", ha recalcat.

Pel que fa a la possible aprovació de la reforma, Rego ha exposat que esperen que sigui "com més aviat millor perquè es tracta d'una situació complicada, una situació que requereix una resposta urgent". Igualment, la ministra ha precisat que la reforma porta associada el mecanisme d'acollida aprovat per unanimitat a la conferència sectorial de l'any 2022 per part de totes les comunitats autònomes, que portava associat a més un mecanisme de finançament.

"Amb aquesta proposta també es garanteix un finançament suficient per fer front a aquesta acollida vinculant i solidària per tot el territori per part del govern. Per tant, té recollits tots els ingredients, entenem, suficiència financera i garanties de suficiència financera", ha subratllat .

Per part seva, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assenyalat que, després de registrar la reforma de la Llei d'Estrangeria, "s'acaba, en certa manera, un procés intern, difícil i complex" i ha afegit que "és l'única solució que dóna resposta definitiva que els territoris frontera hagin d'acollir tots els menors que arribin al seu àmbit". També ha recalcat que la proposta preserva l'interès de les comunitats autònomes i que la “base” és la Conferència Sectorial.

"Totes tenen veu i tenen vot, que té finançament perquè el que fem és remetre al finançament aprovat el setembre de l'any 2022 per la Conferència Sectorial ia més donem un termini de tres mesos per si es volen canviar aquests criteris i fer un nou pla ", ha explicat.

Torres ha recordat Canàries té 6.000 menors migrants no acompanyats i que el seu límit són 2.000, per la qual cosa n'haurien de sortir 4.000, que serien distribuïts en 12 mesos a la resta de les comunitats autònomes. A més, afegeix tots aquells menors que arribessin actualment amb els seus drets preservats i filiats pels responsables jurídics, serien derivats en un termini de 15 dies.

"Per tant, aquesta proposició és la solució, ho farem amb la màxima urgència, amb les peticions pertinents i apel·lo al suport dels grups parlamentaris, perquè això es pugui aprovar al Congrés i al Senat al més aviat possible, per l'interès del menor, que estan amuntegats en un territori com les Canàries o Ceuta", ha assegurat Torres en la seva intervenció per afegir que "tots els menors tenen idèntics drets, siguin immigrants o no ho siguin".

DECRET LLEI, UNA "IRRESPONSABILITAT"

Pel que fa a la proposta de les Canàries d'aprovar un decret llei perquè l'acollida solidària d'aquests menors es faci immediatament, Torres ha dit que l'Executiu comparteix "la urgència i l'emergència", però ha afegit que també "cal ser clars". "Un decret llei es porta a un Consell de Ministres quan tenim assegurats en principi els suports per a la seva convalidació, que s'ha de convalidar en 30 dies. En aquests moments, avui dia, no tenim suports. El Partit Popular no ha manifestat el seu sí i altres grups han dit que no”, ha apuntat.

A més, ha dit que "a banda de deixar en una inseguretat jurídica els menors que poguessin haver-se desplaçat, també seria una irresponsabilitat". En tot cas, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha indicat que, si la tramitació de la proposició de llei "es torça", continuaran mantenint la necessitat d'aprovar aquest decret llei que sí que pugui donar resposta a curt termini.

"Tots som conscients que la revisió de la Llei d'Estrangeria és necessària. Hem de ser més àgils, hem de ser més garantistes, però, sens dubte, ara nosaltres volem que s'entengui l'emergència, quin temps cal aprofundir en el text" i en les modificacions de la Llei d'Estrangeria”, ha afirmat.

Clavijo també ha destacat que estan "a temps" i que, amb feina, considera que es pot aconseguir "buscar un punt de trobada amb totes les forces, en aquest cas democràtiques, del Congrés dels Diputats i més encara aquelles que òbviament en tenen una vocació d'Estat". "Crec que després de la ruptura de Vox amb els diferents governs, el Partit Popular pot estar més lliure per poder assolir acords d'Estat", ha assenyalat.

En aquesta mateixa línia, ha precisat que no és un problema polític ni un problema territorial, sinó "un problema i un drama humanitari". "Jo crec que aquí hem de donar una resposta com a país", ha afegit.

Per part seva, la diputada de Coalició Canària, Cristina Valido, s'ha mostrat "optimista" perquè "no poden donar l'esquena a aquest drama humanitari" que ha insistit que "competeix a tot el territori". En la mateixa línia s'ha mostrat el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, que ha dit que la seva formació confia en un tràmit parlamentari "com més aviat millor".

"Però tampoc li oculto que el Partit Popular té una responsabilitat en això, el Partit Popular haurà de prendre una decisió, encara que sigui amb la seva abstenció, el Partit Popular ha de decidir a quin costat està", ha subratllat. Finalment, el portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López, ha dit que amb aquesta reforma es tracta d'"atendre nens que surten dels seus països escapant de la gana, de la guerra, de la misèria".

"No són nens que vénen amb matxets a violar les nostres filles com diu Vox", ha exposat. López també ha afegit que esperen que fins al dia 23 de juliol, que es tramiti al Ple, les formacions polítiques facin "una reflexió de veritat". "No es pot omplir la boca parlant de solidaritat i d'humanitat i després no aprovar la llei que de veritat la porta a la pràctica", ha matisat referint-se al PP.