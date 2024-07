Els vuit juristes escollits pel PP i el PSOE seran examinats per les Corts

Els candidats pactats pel PSOE i el PP per ocupar les vuit places del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) reservades per a juristes de prestigi reconegut se sotmetran aquest dimarts a l'examen d'idoneïtat de les Comissions de Nobraments del Congrés i el Senat. Cadascú compareixerà a la corresponent a la Cambra per la qual serà elegit i també ho faran els suplents acordats.

En total, les Corts Generals han de renovar els 20 vocals del Consell, dotze hauran de ser jutges o magistrats i els altres vuit són juristes (catedràtics o professionals del dret). A cada cambra es trien 10 d'aquests vocals (sis jutges i quatre juristes) i per al seu nomenament es requereix una majoria qualificada de tres cinquens.

Després de l'acord signat pels dos grans partits, es va obrir un termini perquè els grups registressin els seus candidats, però només per a la quota de juristes, ja que els dotze jutges i magistrats surten de la llista que va remetre al seu dia el CGPJ a les Talls amb els cinquanta candidats proposats per associacions judicials i per avals de membres de la carrera judicial.

QUATRE EN CADA CAMBRA

Al Congrés, el PP i el PSOE han proposat José Luis Costa Pillado, actual president del Consell Consultiu de Galícia; Inés Herreros Hernández, expresidenta de la Unió Progressista de Fiscals (UPF); Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantàbria; i Algèria Queralt Jiménez, lletrada del Tribunal Constitucional i professora de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona.

També hi ha citats els tres suplents pactats pels partits. El conseller consultiu andalús i exvocal del CGPJ Antonio Dorado Picón; la professora d'Història del Dret i de les Institucions Marta Bueno Salinas i el catedràtic de Dret Penal José Luis González Cussac.

Paral·lelament, els dos partits han presentat un altre escrit al Senat proposant Ricardo Bodas, magistrat jubilat del Suprem; Bernardo Fernández Pérez, exconseller asturià als anys 80 i 90 i president del Consell Consultiu autonòmic fins al 2018; Luis Martín Contreras, lletrat de l'Administració de Justícia (LAJ) de la Sala Tercera del Tribunal Suprem; i Isabel Revuelta, lletrada de Corts que va passar a la primavera al Senat després d'anys al Congrés.

Els suplents pactats pels dos grans partits que examinarà el Senat són: el lletrat del Tribunal Constitucional Guillermo García-Panasco Morales, el procurador i degà d'honor del Col·legi de Procuradors de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, i catedràtic de Dret Constitucional Antonio Rovira Viñas, que va exercir com a Defensor del Poble interí entre 1999 i 2000.

Els juristes són els únics que han de passar un examen previ d'idoneïtat a la Comissió de Nomenaments de la Cambra corresponent, ja que els candidats de la carrera judicial estan eximits de comparèixer ja que s'entén que el CGPJ ja va certificar que complien les condicions quan va enviar la seva llista a les Corts.

DOS ANYS AMB UNA VACANT AL TC

Una vegada els juristes hagin obtingut l'aprovat les propostes s'elevaran a votació al Ple del Congrés i al Ple del Senat, cosa que succeirà previsiblement els dies 23 i 24 de juliol, respectivament.

Paral·lelament, al Senat es va obrir un termini perquè les Assemblees de les Comunitats Autònomes proposessin els seus candidats per cobrir la vacant que va deixar al Tribunal Constitucional el juliol de 2022 Alfredo Montoya, que va renunciar per motius de salut.

Aquest lloc correspon al PP, que ha acordat amb els socialistes promoure José María Macías, actual vocal del CGPJ del bloc conservador. En aquest cas, la seva candidatura ha estat registrada per la Diputació Permanent del Parlament de la Rioja i després d'aconseguir la idoneïtat es votarà al Ple el dia 24.

Tot i això, en l'ordre del dia de la Comissió de Nomenaments s'ha inclòs també la compareixença dels aspirants proposats l'any passat per altres comunitats governades pels 'populars', unes candidatures que van quedar vives després de la dissolució de les Corts amb motiu de les generals de fa un any i que mai no van ser retirades.

Per això formalment estan citats també per dimarts al Senat el magistrat de l'Audiència Nacional José Ricardo de Prada, proposat per Aragó; el jutge José Luis Costa, promogut per Galícia; el fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura Aurelio Blanco Peñalver i l'expresident del Consell Consultiu andalús Juan Bautista Cano. Tot i això, no s'espera que acudeixin a la cita.