Barrabés assegura que es va veure amb Gómez a Moncloa i que a dues reunions també hi va ser Sánchez

Foto: Europa Press / Canva Pro

L'empresari Juan Carlos Barrabés ha reconegut davant el jutge que investiga Begoña Gómez pels presumptes delictes de trànsit d'influències i corrupció en els negocis, que va mantenir diverses reunions al Palau de la Moncloa amb l'esposa del president del Govern, i que a dues van ser presents Pedro Sánchez.

Així ho han explicat en declaracions als mitjans diverses de les acusacions populars (Vox, Iustitia Europa, Fes-te Oír i Manos Limpias) que han assistit a l'interrogatori en qualitat de testimoni a l'empresari, celebrat per videoconferència donat el seu estat de salut.

Aquestes reunions a què ha fet referència Barrabés haurien tingut lloc a La Moncloa per discutir assumptes d'"innovació", han assenyalat. L'empresari, apunten, no ha estat capaç de precisar les dates de les trobades, però sí que hauria recordat que també hi va participar el director general d'Afers Econòmics del Gabinet de la Presidència del Govern, Manuel de la Rocha.

A més, segons els lletrats, l'empresari ha recordat que en una d'aquelles dues reunions el president del Govern espanyol es va haver d'absentar després de rebre una trucada telefònica.

Tot i això, altres fonts jurídiques que han assistit a l'interrogatori, matisen aquesta agència de notícies que Barrabés ha parlat de quatre o cinc reunions a Moncloa amb Begoña Gómez per tractar sobre el màster que impartia, però que amb el president únicament va estar en una ocasió amb motiu d'una reunió amb directius del sector de la innovació i sense ser present la dona de Sánchez.

L'advocada de Vox, Marta Castro, ha explicat que tant en cotxes previs com en les declaracions d'avui hi ha "indicis molt sòlids" de l'existència dels delictes investigats.

Al fil, ha recordat també la compareixença del 5 de juliol passat del rector de la UCM, Joaquín Goyache, que va reconèixer (segons les acusacions populars) que es va reunir també en una ocasió a Moncloa amb Begoña Gómez.

"Seguim veient que l'impuls de Begoña (Gómez) va ser personal i indubtat per fer la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid (UCM), això ha quedat acreditat i considerem que per descomptat s'ha de seguir investigant", ha apuntalat.