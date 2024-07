Alvise dimiteix com a eurodiputat per presentar-se a les properes eleccions generals

Luis 'Alvise' Pérez. (Foto: EuropaPress)

El líder de l'agrupació d'electors S'ha acabat La Festa (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha avançat aquest dimarts que dimitirà com a eurodiputat i es presentarà a les properes eleccions generals quan es convoquin per "accedir a Moncloa" i "fer fora" al president del Govern, Pedro Sánchez.

"El que volem prioritàriament és accedir a Moncloa o que Moncloa depengui de nosaltres en la formació de govern i poder prioritàriament fer fora Pedro Sánchez del Govern d'Espanya", ha explicat l'eurodiputat en declaracions als mitjans de comunicació en arribar a la primera sessió plenària de la X Legislatura del Parlament Europeu, a Brussel·les.

D'aquesta manera 'Alvise' Pérez ha certificat que "quan es convoquin eleccions generals" dimitirà com a eurodiputat i es presentarà als comicis liderant 'S'ha acabat la festa', agrupació sobre la qual ja havia anunciat la seva intenció de convertir en partit polític.

Per contra, el líder de SALF va informar dijous passat que no concorrerà a eventuals eleccions que puguin celebrar-se a les autonomies en què Vox ha trencat amb el PP per l'acollida de menors migrants no acompanyats per no competir amb els de Santiago Abascal.

SALF es va presentar a uns comicis electorals per primera vegada a les eleccions europees del 9 de juny passat. Hi va obtenir més de 800 mil vots i tres eurodiputats. Entre les seves promeses electorals, va destacar la de "sortejar" el sou d'eurodiputat entre els seus seguidors.