El Govern central dubta de les intencions d'ERC respecte a Salvador Illa

Salvador Illa. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

El Govern mostra dubtes que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acabi acceptant un consorci tributari com a condició per recolzar la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, com a nou president de la Generalitat catalana, segons afirmen fonts governamentals.

Des de l?Executiu admeten que s?està negociant aquest punt, una opció que recull l?Estatut d?Autonomia i pel qual Catalunya podria recaptar el 100% dels tributs que es paguen en aquesta comunitat. Però segons van passant les setmanes sorgeixen dubtes que aquesta cessió sigui la clau que acabi convencent ERC.

A més, apunten un altre detall que pot explicar les reticències d'ERC. La possibilitat d'establir un consorci fiscal, format per l'Estat i per la Generalitat, està recollit a l'Estatut però no apareixia a la primera redacció que va votar el Parlament català sinó que es va incorporar posteriorment al Congrés dels Diputats, a l'anomenat ' raspallat' de la norma, segons ho va batejar el llavors diputat socialista Alfonso Guerra.

Les fonts governamentals consultades assenyalen també que el consorci no és senzill d'aplicar, té complexitats tècniques i, per tant, faria temps que ho faria efectiva.

SÁNCHEZ, DISPOSAT A DESENVOLUPAR LA HISENDA CATALANA

Aquesta opció la va posar sobre la taula el mateix Illa a la campanya electoral prèvia als comicis autonòmics del 12 de maig i prèviament, el president del Govern, Pedro Sánchez, s'havia mostrat disposat a desenvolupar l'Agència Tributària catalana, segons va indicar el mes passat de desembre a Barcelona, després de visitar el cap de l'Executiu autonòmic, Pere Aragonès.

Per tant, segueixen a l'aire els detalls d'un acord sobre el finançament de Catalunya que obri les portes de la Generalitat a Illa. ERC continua insistint en la seva proposta de concert econòmic, que aquest mateix dilluns va traslladar la consellera catalana Natalia Mas davant dels seus homòlegs de la resta de comunitats autònomes i la vicepresidenta María Jesús Montero al Consell de Política Fiscal i Financera. La número dos del Govern, però, va mostrar el seu rebuig a la proposta.

NEGOCIACIÓ "HERMÈTICA"

En tot cas, PSC i ERC segueixen bolcats en una negociació que duen a terme amb molt "hermetisme" i que va esgotant el termini. Tot i que la investidura a Catalunya es pot fer fins al 25 d'agost, els republicans ja han deixat clar que s'aixecaran de la taula si no arriben a un acord aquest mes de juliol.

Al Govern es limiten a assenyalar que tenen tota la confiança a Illa com a pilot de les converses, tal com va expressar la mateixa Montero, en afirmar que Illa "vetlla per l'interès de Catalunya i d'Espanya" que "no són contradictoris", segons va indicar a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que es va celebrar aquest dimarts a La Moncloa.