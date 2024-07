La reforma judicial del PP i el PSOE passarà el darrer tràmit abans de ser aprovada

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. (Foto: EuropaPress i CanvaPro)

El PP i el PSOE han rebutjat aquest dimarts al Congrés les esmenes plantejades per Sumar a la reforma judicial pactada pels dos grans partits en el marc del seu acord per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i han aprovat l'informe sobre aquesta elevant-lo a la Comissió de Justícia, que aquest dimecres aprovarà el text.

L'acord de socialistes i 'populars' inclou el compromís que cap dels dos recolzi esmenes que no comptin amb el beneplàcit de tots dos, per això no han acceptat les propostes del soci minoritari del Govern de coalició durant la reunió de la ponència que, com tots aquests òrgans, s?ha reunit a porta tancada.

Sumar ha decidit deixar vives les seves esmenes per poder defensar-les aquest dimecres en el debat que tindrà lloc a la Comissió de Justícia, on previsiblement correran la mateixa sort, ja que no podran tirar endavant si el PSOE i el PP tornen a tombar-les.

Després, el grup plurinacional haurà de decidir si les mantenen per al debat al Ple, on la proposició de llei recalarà el proper dia 23 per a la seva aprovació definitiva abans de la seva remissió al Senat, que preveu aprovar-la l'endemà i on tampoc no s'introduiran canvis donada la majoria absoluta del PP a la Cambra Alta.

NO AFECTEN AL CONTINGUT

Segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, durant la ponència PP i PSOE només han introduït retocs merament tècnics a proposta dels lletrats del Congrés i que no afecten el contingut de la norma.

Amb aquesta reforma legislativa que afecta la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'Estatut del Ministeri Fiscal els dos grans partits busquen posar fi a les anomenades 'portes giratòries' a la Justícia, reforçar les majories en aprovar nomenaments judicials i emplaçar el nou CGPJ a realitzar propostes sobre possibles canvis al sistema d'elecció de vocals.

Tot i haver proposat dos dels candidats per al CGPJ que seran elegits, Sumar considera insuficient aquesta reforma judicial i, de fet, es va abstenir en la votació de presa en consideració al Ple, encara que el seu vot era irrellevant.

ESMENES PARCIALS

A més, Sumar va ser l?únic grup que va registrar esmenes parcials a la proposició de llei. Entre altres coses, demana que, a més dels titulars, les Corts elegeixin un suplent específic per cada vocal del CGPJ, a fi d'evitar que la correlació de forces i sensibilitats dins de l'organisme pactada pels grups es vegi "tortaire o inadvertidament" alterada".

El grup plurinacional també planteja una altra esmena per garantir l'accés a places de sales del Tribunal Suprem per a l'anomenat quart torn judicial, que són magistrats o advocats que accedeixen a la cursa de manera més tardana als del torn lliure.

Volen que cada cinc places de magistrats, quatre siguin per a membres de la carrera judicial majors de 60 anys, amb almenys deu anys a la categoria de magistrat i reservar la cinquena per a advocats i altres juristes de reconeguda competència.

Sumar justifica aquesta esmena perquè no s'"entorpeixi" l'accés a les places del Suprem, que són vitalícies, a aquest conjunt de magistrats, que de vegades no podrien completar els 20 anys mínims que exigeix la proposició de llei de PSOE i PP.

D'altra banda, demanen que els juristes que hagin ostentat càrrecs polítics i reingressin al servei actiu en situació de serveis especials poden quedar adscrits també a l'Escola Judicial per a l'exercici de tasques de formació contínua o especifica. És a dir, dedicats a l'activitat docent en les matèries que tinguessin relació amb el càrrec polític, com poden ser àrees d'igualtat de gènere, medi ambient, drets humans o llibertats públiques.

"Una vegada transcorregut el termini, tindran dret a reintegrar-se a la seva plaça d'origen oa la plaça que se li hagi adjudicat per concurs o, si així ho trien, a ser destinats a una vacant de la seva categoria a la província o comunitat autònoma on presta serveis abans de la seva excedència", aprofundeix l'esmena.