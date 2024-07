DIRECTE | Ple del Congrés dels Diputats

Congrés dels Diputats. (Foto: EuropaPress)

El president del Govern, Pedro Sánchez , exposarà aquest dimecres al Ple del Congrés el seu pla de regeneració democràtica amb què busca, segons les seves paraules, "acabar amb la impunitat d'alguns 'pseudomedis'" que difonen "bulls i desinformació". A banda de modificar la llei de publicitat institucional per incorporar "transparència" en el finançament amb recursos públics dels mitjans digitals, ha anunciat que pretén modificar la llei orgànica sobre el dret a l'honor ia la rectificació.

Els populars consideren que el que busca amb aquest pla és "silenciar" i "callar" els mitjans que li resulten "incòmodes" perquè "destapen" casos de presumpta corrupció que afecten el Govern, com el relatiu a la tasca professional de la seva dona, Begoña Gómez. Serà un dels assumptes en què posarà el focus el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, en la intervenció a la Cambra Baixa.

El líder del PP ja ha demanat a Sánchez aclarir per què "va amagar reunions de negocis familiars a La Moncloa" en què ell mateix "va participar", després de les declaracions de l'empresari Juan Carlos Barrabés davant el jutge reconeixent que va mantenir diverses reunions al Palau de la Moncloa amb Begoña Gómez i que en dues va estar president el cap de l'Executiu. "Què més amaga?", es va preguntar.

EL GOVERN JUSTIFICA LES REUNIONS AMB BARRABÉS

Per contra a l'Executiu han restat importància que Sánchez es reunís amb Barrabés en presència de la seva dona i justifiquen la trobada assenyalant que es veu constantment amb empresaris i aquesta en concret és un "pioner" en el seu àmbit, el comerç electrònic.

A més, Govern i PSOE han lliscat que Barrabés ha participat en actes del PP, en concret el Congrés dels 'populars' el 2019 i que va rebre un contracte d'institucions governades pels populars, en concret de l'Ajuntament de Madrid per valor d'1, 6 milions d'euros.

Els socialistes veuen normal la relació d?aquest empresari amb els partits per la seva rellevància, però el president podria seguir aquesta línia per defensar-se dels previsibles atacs que llançarà el PP.

"ESQUELET" DE MESURES DEL GOVERN

El president va anunciar que impulsaria una causa per la regeneració democràtica al final dels cinc dies de reflexió que es va prendre per decidir si continuava o no al capdavant del Govern, el mes d'abril passat, quan el jutge va anunciar que trucaria a declarar la seva dona .

Al llarg d'aquests mesos, ha revelat diverses iniciatives del pla, com ara la modificació del dret a l'honor, a la rectificació o al límit al finançament amb fons públics a mitjans de comunicació digitals "que no tenen lectors".

També ha expressat la seva intenció de modificar la Llei de Publicitat Institucional per incorporar "transparència" al finançament de mitjans. Tot i això, encara falta per conèixer la lletra petita i la manera com pretén aplicar algunes d'aquestes mesures.

Sánchez també va avançar que vol incorporar a aquest pla els grups parlamentaris i per tant, després de comparèixer aquest dimecres, iniciarà una ronda de contactes per afegir les aportacions dels seus socis.

En aquest sentit, des de Moncloa assenyalen que el cap de l'Executiu exposarà a la Cambra Baixa un "esquelet" de mesures de regeneració, que serà susceptible d'afegir-hi les inquietuds d'altres partits.

FEIJÓO: "UNA LLEI QUE APROFUNDILA EN LA DEGENERACIÓ DEMOCRÀTICA"

Feijóo considera que darrere d'aquest pla de regeneració democràtica que vol presentar Sánchez al Congrés hi ha un "intent poc dissimulat del president del Govern de silenciar la premsa independent". "Em sorprèn que s'aprovi una llei que aprofundeix en la degeneració democràtica", va dir dilluns en un acte a La Razón.

Segons el líder del PP, el cap de l'Executiu presentarà al Congrés una "llei de control de mitjans" amb l'"excusa" que "és una regulació europea" quan aquesta norma a la UE "es va aprovar amb uns fins exactament" contraris" als quals planteja el Govern.

Feijóo considera que Sánchez, al fil de les informacions sobre la seva dona i l'anomenat 'cas Koldo' que s'estan publicant, el que pretén ara és "callar les veus independents que denunciïn la seva gestió o les corrupteles del seu Govern, del seu partit i del seu entorn".

EL PP ESTÀ DISPOSAT ANAR A LA UE SI HI HA CENSURA ALS MITJANS

A 'Gènova' l'han batejat com a "llei de censura" perquè, al seu parer, buscarà "restringir la llibertat informativa". "Pedro Sánchez pretén una apagada informativa dels casos de corrupció que l'acorralen i l'interpel·len", va afirmar fa una setmana el portaveu del PP, Borja Sémper.

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ja ha avisat que denunciarà davant la Unió Europea Pedro Sánchez si censura els mitjans de comunicació en el seu anunciat pla de regeneració democràtica.

Segons la seva opinió, la llei europea en què pretén Sánchez escudar el seu pla de "regeneració democràtica", neix amb l'objectiu de protegir els mitjans davant ingerències governamentals i no el contrari. "A la UE no hi cap la censura ni l'assenyalament als mitjans de comunicació. Sánchez busca una Espanya a mida del seu gust i interès polític", segons Montserrat.

FEIJÓO LI DEMANARÀ COMPTES PER LES INFORMACIONS SOBRE BEGOÑA GÓMEZ

El PP ha demanat a Sánchez donar explicacions "sobre la corrupció que acorrala la seva família" al Ple d'aquest dimecres i cessar el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, perquè sigui creïble el pla de regeneració democràtica que presentarà, en paraules de la secretària general del partit, Cuca Gamarra.

A 'Gènova' consideren que les declaracions de Barrabés indiquen que, malgrat els intents de Sánchez de "desviar l'atenció" amb el seu "show" de les cartes a la ciutadania, el president del Govern "sempre ha estat a l'all". De fet, consideren que Begoña Gómez no va poder dur a terme els seus " tripijocs sense el seu marit " . "¿Per què el va anomenar amor quan volia dir corrupció?", va exclamar aquest dilluns el portaveu del PP, Borja Sémper.

DELICTE D'INJÚRIES I REFORMA DE LA LLEI DE SECRETS OFICIALS

A més, la part socialista del Govern ha aclarit aquest dimarts que ha arribat a un acord amb Sumar per "revisar" el Codi Penal pel que fa als delictes d'injúries a la Corona ia altres institucions de l'Estat o les ofenses contra sentiments religiosos. És previsible que Sánchez també faci referència a aquest assumpte en la compareixença.

Dins d'aquest paquet de regeneració democràtica, Sumar ha avançat aquest dimarts que també ha pactat amb el PSOE reprendre el procés de reforma de la Llei de Secrets Oficials i desplegar-ne una altra sobre la protecció del secret professional del periodisme, segons ha indicat el portaveu adjunt del grup plurinacional, Enrique Santiago.