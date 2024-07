Sánchez parla contundentment sobre el bon moment històric que viu Espanya

El president del Govern, Pedro Sánchez. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assegurat que Espanya viu "un dels millors moments de la seva història" després de la recent victòria de la selecció espanyola de futbol de l'Eurocopa o el triomf del tennista Carlos Alcaraz a Wimbledon, cosa que se suma a la posició "al capdavant" del país en creixement econòmic de la UE, la seva aposta d'"avantguarda" per la transició ecològica, o per tenir una de les xarxes d'infraestructures físiques i digitals "més avançades del planeta".

Així ho ha assegurat el cap de l'Executiu al Ple del Congrés que se celebra aquest dimecres per donar compte de les decisions adoptades als Consells Europeus del 17 i 27 de juny d'aquest any i per exposar les línies fonamentals del seu pla de regeneració democràtica , davant les esbroncades de l'oposició, que ha negat la veracitat de tal afirmació.

Sánchez s'ha congratulat que, a diferència de fa 40 anys, Europa "no s'acaba" als Pirineus, ja que la resta de països veuen Espanya com "un motor essencial del projecte europeu" amb els seus valors de "solidaritat, modernitat i tolerància", sent "una de les democràcies més consolides del món", amb "una economia forta i equilibrada", a més de "empreses líders en tots els sectors", des de l'agroalimentari al tecnològic.

"Si sumem la puixança de l'esport espanyol amb la recent victòria de Carlos Alcaraz a Wimbledon, a les nostres campiones del món en futbol ia la recent victòria de 'La Roja' a l'Eurocopa, ja que podem afirmar que Espanya viu un dels millors moments de la seva història”, ha sostingut el també secretari general del PSOE.

Davant les queixes a l'oposició, que no ha donat credibilitat a les afirmacions del president del Govern, aquest els ha respost: "Bé, ¿no s'alegren vostès que aconseguim aquests èxits? ¡Protesten per tot". Després, ha conclòs dient que Espanya "ja no és el vagó a la cua d'Europa", sinó "una de les principals locomotores".