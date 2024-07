La UCO va investigar els treballs de la consultora Acento per a la trama Koldo en pandèmia

L'exministre José Blanco, una de les cares visibles d'Acento. Foto: Europa Press

La consultora Accento el cap del qual més visible és l'exministre socialista, Pepe Blanco, que ara és un reconegut "lobbista" i que ofereix serveis com ara donar accés fins i tot als grups polítics del Congrés per uns honoraris gens "barats" és a l'ull de l'huracà per les últimes investigacions de la UCO en el cas "Koldo".

El calendari de l?assessor d?Ábalos reflectia cites amb l?exministre de Foment, Pepe Blanco . De fet sembla que el 7 de maig del 2021, Koldo va quedar amb l'exministre del Govern de Zapatero a l'hotel AC Marriott Cuzco de Madrid.

Acento té una presència notable a Brussel·les i Madrid, i pertany a diverses associacions de lobby com el Fòrum per la Transparència i l'Associació Europea de Consultories d'Afers Públics (EPACA). El seu treball inclou l'assessoria en diplomàcia corporativa i relacions institucionals, amb clients destacats com ara LaLiga, Huawei i diverses entitats.

Pel que fa als seus vincles polítics, Acento inclou al seu equip membres destacats dels dos principals partits polítics espanyols (PSOE i PP), cosa que reflecteix una estratègia d'integració i representació transversal en l'àmbit dels assumptes públics i la influència política.

LA CONSULTORA ACCENT D'ESCÀNDOL A L'ESCÀNDOL ÈTIC

L'exministre socialista, Pepe Blanco va fundar Acento el 2019 amb Antonio Hernando actual adjunt del gabinet de Presidència. El desembarcament d'aquest últim a Moncloa l'octubre del 2021 -repeixat després d'allunyar-se de Pedro Sánchez el 2017- va generar una polèmica que la portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, va intentar fer callar assegurant que el seu nomenament era "absolutament escrupolós" amb el règim d'incompatibilitats ".

Tot i que la veritat és que els nombrosos els fitxatges, moviments i clients d'Acento generen controvèrsia. La consultora de fet s'ha vist també relacionada en els darrers mesos amb els negocis de Begoña Gómez.

Alberto Garzón. Foto: Europa Press

Fa dos anys, va començar a cridar l'atenció del diputat no adscrit Pablo Cambronero, exdirigent de Ciutadans el destí dels fons europeus cap a la consultora Acento i per això va arribar a preguntar al Congrés “sobre els contractes i les vinculacions econòmiques del Govern d'Espanya amb la consultora Acento”. Una consultora en voga des del seu debut al mercat per tenir darrere l'exministre José Blanco i ara director adjunt del gabinet de la Presidència, Antonio Hernando. Cambronero en aquells moments va buscar que el Govern de Pedro Sánchez es retratés amb la firma de Blanco i, per tant, oferís detalls sobre el repartiment de fons europeus.

També va ser molt sonat el fitxatge frustrat de l'exministre de Consum i dirigent d'IU Alberto Garzón, que es va incorporar a la firma el 13 de febrer passat, menys de dos mesos després de deixar el Govern, i va renunciar un dia després de fer-se públic fitxatge, el 14 de febrer per la "incomprensió suscitada" i l'"enrenou" causat, segons va explicar ell mateix, i davant les dures crítiques per part, entre d'altres, de l'exvicepresident del Govern i des de Podem de Pablo Iglesias.

LA UCO INVESTIGA A FONS A L'ENTORN DE BEGOÑA GÓMEZ

Red.es, segons els informes de la UCO sembla que va ser el principal contractador de Carlos Barrabés , guru de la Càtedra de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez i proper al matrimoni Sánchez-Gómez.

Per això va ser important el fitxatge de David Cierco, amic de Pedro Sánchez, exregidor del PSOE, i, sobretot, exdirector general de Red.es. Cierco, amb el també exregidor socialista Juan Ignacio Bidart, exdirector de Gabinet de Reis Maroto, "tenien el mandat de promocionar Begoña Gómez", segons va revelar al seu moment Vozpópuli, i sembla que van actuar com a caps de gabinet de Gómez a l'ombra.

Begoña Gómez. Foto: Europa Press

Cierco, que va ser citat a declarar com a testimoni pel jutge Juan Carlos Peinado, va rebre les dues cartes de recomanació de Begoña Gómez a la UTE en què va concórrer Barrabés amb Innova Next, que va guanyar el concurs. Els plecs dataven del 8 de juny de 2020, però els tres contractes es van adjudicar el 18 de març de 2021, 30 de juliol de 2021 i 2 d'agost de 2021.

Cal ressenyar que CEAPI, consell empresarial format per 250 presidents de les empreses iberoamericanes més grans, és presidit per Núria Vilanova, al capdavant d'Atrevia, "empresa global de Comunicació i Assumptes Corporatius".

Això és rellevant perquè el 18 de maig de 2021, Begoña Gómez va intervenir al IV Congrés de CEAPI celebrat a Madrid com a "directora de la Càtedra extraordinària de Transformació Social Competitiva de la UCM" en una taula rodona i en una xerrada amb Pablo Isla.

Així aquest mateix mes de maig de 2021, Cierco en deixar Red.es és incorporat a la Fundació Aliança Digital 2030, lligada a Atrevia, empresa a la qual s'acabarà incorporant el juny de 2022.

Aquest regidor del PSOE a l'Ajuntament de Pozuelo de Alarcón, lloc de residència del matrimoni Sánchez-Gómez, Cierco, va fitxar després per la Fundació lligada a Atrevia quan la dona de Sánchez és convidada al Congrés de CEAPI el maig del 2021.

Begoña Gómez no ha tornat a més congressos de CEAPI. Cierco va deixar Atrevia el febrer del 2023 i un any més tard va fitxar per Acento en una concatenació de càrrecs perfecta.

LES 8 REUNIONS DE PEPE BLANC AMB LA TRAMA "KOLDO"

Entre el 31 de maig i el 4 de juny de 2022, just quan Cierco es va incorporar definitivament a Atrevia, Gómez va viatjar a República Dominicana per participar en el V Congrés CEAPI, on es va fer amb altres CEO de multinacionals hispanoamericanes.

Però les informacions que connecten Acento amb la trama Koldo es refereixen al mateix Pepe Blanco segons les investigacions de la UCO. Koldo García sembla que va reunir amb José Blanco almenys 8 vegades per "resoldre problemes d'empreses" durant els tres anys en què José Luis Ábalos va ser ministre, en atenció a l'agenda del mateix Koldo.

Les trobades van tenir lloc en un hotel de Madrid i en la pròpia del Ministeri de Transports, segons va revelar El Español el 20 de juny passat . Les dates i el contingut de les reunions van quedar registrats al mòbil de l'exassessor del ministre, ara a les mans de la UCO.

José Luis Ábalos. Foto: Europa Press

Pepe Blanco després de fer-se pública aquesta notícia es va afanyar a donar-se de baixa d'APRI, l'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals (APRI), de la qual Acento formava part perquè sembla que va generar molt malestar al si. El cas Koldo, vinculat a la consultora ACENTO, es refereix a un suposat esquema de corrupció que involucrava diversos membres del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) i altres actors polítics.

Acento, d'aquesta manera sembla haver-se vist implicada a l'escàndol Koldo per presumptes contractes irregulars i pagaments il·lícits a canvi presumptes favors polítics. La investigació de la UCO va arribar a apuntar que la consultora ACENTO havia rebut contractes públics sense seguir els procediments legals establerts, presumptament a causa de la intervenció de Koldo i altres polítics del PSOE que haurien després realitzat pagaments i suposats suborns a diversos polítics a canvi d'assegurar aquests contractes. Els pagaments suposadament en aquesta trama que encara s?investiga es canalitzaven a través d?empreses pantalla i es justificaven amb factures falses segons les investigacions preliminars.

A més de Koldo, altres membres del PSOE han estat assenyalats, en aquesta presumpta trama de corrupció dins de l'estructura del partit socialista a Madrid.

La investigació va començar després de denúncies i reportatges periodístics que van treure a la llum les pràctiques sospitoses de la consultora ACENTO. Després d'això la Fiscalia Anticorrupció va prendre cartes a l'assumpte, iniciant una sèrie de diligències per demanar proves i testimonis que han de corroborar les acusacions.

Per dur a terme aquesta investigació s'han realitzat des de llavors diversos registres en oficines i domicilis vinculats als sospitosos, i es van detenir diverses persones per prendre'ls declaració.

Davant d'aquest cas, la direcció del PSOE s'ha vist obligada a prendre mesures disciplinàries ia revisar els seus procediments interns per prevenir futurs casos de corrupció.

Durant la investigació del cas ACENTO, van sorgir testimonis i evidències que apuntaven a possibles contactes i reunions entre Pepe Blanco i alguns dels implicats a l'escàndol, incloent Koldo García Izaguirre. Tot i això, no hi va haver proves concloents que Pepe Blanco hagués participat directament en els contractes irregulars o en els pagaments il·lícits.

Tot i que algunes declaracions i documents van suggerir que Pepe Blanco podria haver tingut coneixement de les activitats de la consultora ACENTO i dels maneigs irregulars en l'adjudicació de contractes i aquestes reunions i contactes van aixecar sospites sobre el possible involucrament o, almenys, la manca d'acció davant les irregularitats.

La Fiscalia Anticorrupció va incloure Pepe Blanco a les seves indagacions a causa de la seva posició d'influència dins del PSOE i la seva possible connexió amb alguns dels actors clau del cas ACENTO. Tot i això, la manca de proves concretes que l'impliquessin directament en actes de corrupció va limitar l'abast de les accions legals en contra.

Tot i que com les empreses de la trama Koldo i algunes de les que es van acostar a Begoña Gómez, Acento ha anat multiplicant els ingressos. I això és una dada objectiva, no subjectiva.

Gràfic de vendes elaborat a partir dels comptes anuals presentats per la consultora Accento al Registre Oficial.

PEPE BLANC VA SER INVESTIGAT DESPRÉS DE SER ACUSAT DE REBRE DINERS EN UNA GASOLINERA DE GUITIRITZ

Però totes aquestes informacions a Pepe Blanco no li prenen el son. Perquè ha hagut d'esquivar més d'una vegada l'ombra de la corrupció que s'ha planat sobre ell i ara sobre Acento on hi ha dubtes ètics sobre els seus vincles amb el cas Koldo i que posen sobre la taula presumptes irregularitats.

Rescatat de l'hemereteca aquesta l'escàndol que va girar al voltant de l'acusació de presumptament haver rebut diners negres en una benzinera de Galícia . Un cas va sortir a la llum el 2012 quan l'empresari farmacèutic, Jorge Dorribo , va afirmar que havia entregat diners en efectiu a Blanco en una estació de servei a Guitiriz, Lugo. Segons Dorribo, aquests pagaments eren suborns destinats a facilitar la concessió d'ajuts públics i contractes , segons va publicar europapress.

L'empresari Dorribo va afirmar el 2012 davant el Suprem que va pagar 200.000 euros en una benzinera a Pepe Blanco



L'empresari farmacèutic Jorge Dorribo de fet va ratificar davant el Tribunal Suprem les seves acusacions contra l'exministre de Foment José Blanco, a qui va implicar llavors en una suposada trama de frau en l'obtenció d'ajudes públiques investigada a l'anomenada 'Operació Campió'. Cal ressenyar que el llavors ministre de Foment era també vicesecretari general del PSOE. Aquestes declaracions van formar part d?una investigació judicial més àmplia sobre corrupció i tràfic d'influències.

Blanco va negar llavors rotundament les acusacions i va al·legar que mai havia rebut diners de forma il·legal. Tot i les seves negacions, el cas va danyar la seva reputació i va generar un ampli debat sobre la corrupció en la política espanyola.

Finalment, el 2013, el Tribunal Suprem va arxivar la causa contra Pepe Blanco, considerant que no hi havia proves suficients per sostenir les acusacions de Dorribo. Tot i això, l'impacte mediàtic i la controvèrsia al voltant del cas van deixar una marca significativa en la seva carrera política des de llavors.

El cas va arribar al Suprem. Foto: Europa Press

Les acusacions de Dorribo van portar a l'obertura d'una investigació judicial en ferm i aleshores Fiscalia i el jutge del cas van considerar les declaracions de l'empresari i van analitzar les proves presentades.

Durant la investigació Pepe Blanco va negar totes les acusacions, argumentant que les trobades amb Dorribo van ser casuals i que mai en va rebre diners. A més, ha sostingut que les acusacions eren infundades i parteix d'una estratègia de defensa de Dorribo per mitigar els seus propis problemes legals.

El Tribunal Suprem va prendre el cas a causa de l'aforament de Blanco com a diputat. Després d'investigar, el tribunal va arxivar la causa el 2013 per falta de proves concloents que recolzessin les acusacions de Dorribo.

En resum, el cas Koldo i la investigació a la consultora ACENTO han acabat destapant un esquema de corrupció que suposadament involucra diversos membres del PSOE i ha deixat en evidència la decisió en el sistema de contractació pública. Tot i que les conseqüències legals per a alguns implicats seran limitades, l'impacte polític i social és significatiu, impulsant canvis i reformes al sistema que ha deixat al descobert les seves vergonyes.

ACENTO TÉ COM A ONSULTORS A EX MEMBRES DE GAIREBÉ TOTES ELS PARTITS POLÍTICS I FAMILIARS

No en va entre les coses que intenta amagar la consultora de José Blanco, Acento, és el fitxatge com a consultora sènier de dona d'Antonio Hernando, director adjunt del Gabinet de Pedro Sánchez. Anabel Mateos apareixia ressenyada entre els seus consultors sènior fins al 19 de juny passat, però l'han esborrada de la seva web, un dia abans que el 20 de juny van sortir a la llum reunions de Blanco amb Koldo García.

Mateos, diputada socialista de la Diputació d'Almeria i regidora de Roquetas de Mar fins a juliol i juny de 2023, respectivament, declarava llavors treballar també com a consultora a Zaño, lobby que va obrir Gaspar Zarrías, número dos de Manuel Chaves a la Junta d'Andalusia e imputat en el cas dels ERO, el 2015, just quan va dimitir com a diputat del PSOE encara que ara serà exonerat d'aquesta causa de corrupció després de Chaves i Griñán.

Chaves i Griñán. Foto: Europa Press

El 18 d'octubre del 2021, Acento informava de la sortida d'Hernando a Twitter. Fundador de la firma amb Blanco, el tuit donava a entendre que venia les seves accions sense que transcendissin més detalls i si les podia haver adquirit Mateos. Mateos es presentava com a soltera en la seva declaració de béns i activitats a la Diputació d'Almeria, però la premsa local s'hi refereix com a "dona" d'Hernando.

Més enllà de Blanco, les connexions d'Acento amb el PSOE són nombroses, amb l'exministre Valeriano Gómez, Elena Valenciano o l'exnúmero dos de Presidència a Astúries, Guillermo Martínez, entre els seus professionals, però alhora promitja aquests llaços amb la presència d'excàrrecs de pes del PP o els seus familiars, com el president, Alfonso Alonso, Elena Pisonero, Esteban González Guitart, fill d'Esteban González Pons, David Álvaro, Raquel Herrera, José María Lasalle i l'expert en Sanitat Rubén Moreno.

També hi ha altres partits representats. La consultora va fitxar el 2021 Miquel Gamisans, exsecretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, d'ERC, per dirigir l'oficina de Barcelona.

Seguirem informant...