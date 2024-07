Sánchez carrega contra 'pseudomitjans' i diu que l'oposició "compra tabloides i línies editorials"

Muntatge elaborat amb fotos d'Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha ofert als grups parlamentaris pactar una sèrie de mesures que ajudin a garantir la transparència, la independència i el pluralisme dels mitjans de comunicació per garantir així una "informació veraç" als ciutadans i impedir que hi hagi partits polítics que puguin "comprar" línies editorials.

De fet, el cap de l'Executiu ha repetit molt sovint el concepte pseudomitjans, assegurant que hi ha un vincle entre la ultradreta i les fake news, i ha dit que aquests són “un perill per a la democràcia”.

En la seva intervenció d'aquest dimecres 17 de juliol, ha esgrimit que el que cal fer és "transposar a la legislació espanyola allò que exigeix el reglament europeu de mitjans de comunicació aprovat fa uns mesos", amb el suport de tots els grups parlamentaris (també del grup dels conservadors i els liberals), i amb l'excepció de la ultradreta, a l'Eurocambra.

"El que es vota a Estrasburg es pot perfectament votar a Espanya", ha sostingut. En aquest sentit, ha incidit que aquest reglament planteja que "els ciutadans han de conèixer les fonts de finançament dels mitjans de comunicació, el nom dels seus accionistes i les xifres d'audiència de manera honesta, per evitar fraus a la inversió publicitària per part governs de la nostra democràcia, mitjançant l'ús, per exemple, de bots o de clickbaits i també la ingerència d'actors estrangers”.

100 milions per a digitalització

En aquest sentit, ha anunciat un paquet de 100 milions d'euros per a ajudes a la digitalització de mitjans de comunicació que ho necessitin per crear bases de dades, desenvolupar eines que millorin la productivitat i la qualitat informativa i reforçar la ciberseguretat.

També ha avançat que el Govern vol “reforçar els drets a l'honor ia la rectificació de la ciutadania”. "Els mitjans han de ser lliures, poder desenvolupar la seva pròpia línia editorial i, al seu torn, els ciutadans han de poder defensar-se si s'hi aboquen calúmnies o acusacions infundades" per a això es proposarà "una nova reforma de la Llei Mordassa".

Amb això, apunta, el que es busca en darrer terme és "reforçar el funcionament correcte de la democràcia i la llibertat d'expressió i garantir el dret a una informació veraç".

"No és la missió ni la intenció del Govern repartir carnets de fiabilitat entre els mitjans de comunicació", ha manifestat, esgrimint que aquesta fiabilitat "se l'han de donar els ciutadans, però sí que és obligació dels poders públics desenvolupar allò acordat a Europa ", justificant així les seves propostes.

Feijóo respon: "Busca instaurar una pseudodemocràcia"

La intervenció de Sánchez, com es podia esperar, ha tingut la resposta més contundent al líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. El líder popular ha qualificat de "sarcasme" l'anunci de 100 milions d'euros en ajudes per a la digitalització dels mitjans de comunicació, i ha afirmat que el Govern busca instaurar una "pseudodemocràcia".

Feijóo, en una imatge al Congrés. Foto: Europa Press

Com era esperable, Feijóo ha sol·licitat al president del Govern que "faci el favor" de "deixar d'amenaçar amb la censura" i es dediqui a "contestar cadascun dels dubtes que hi ha al voltant" si "té algun interès de parlar de regeneració democràtica", referint-se al cas de Begoña Gómez.

El líder popular ha recalcat que no és "ètic ni estètic" la conducta de la seva dona amb les cartes de recomanació i reunions amb empresaris. "Vostè ho sabia i ho va tapar. El va tapar quan es va retirar cinc dies a meditar ocultant que la seva dona ja havia designat advocat i procuradora. Ho va tapar quan se li va preguntar si coneixia les cartes", ha emfatitzat.

Abascal: "A quantes empreses va trucar personalment?"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha desafiat Sánchez, a especificar "quantes empreses cotitzades que depenen de la seva regulació pública va trucar personalment perquè rebessin" la seva dona, Begoña Gómez.

Abascal ha retret el president "que s'atreveixi a parlar de regeneració democràtica" quan la seva dona està "imputada per corrupció".

Santiago Abascal, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

Més tard ha aprofundit en aquest assumpte i ha preguntat a Sánchez per què Gómez "dirigeix una càtedra en una universitat pública sense ser llicenciada" i "per què va registrar al seu nom un programari pagat amb diners públics".

Alhora, ha recordat que la dona de Sánchez "fa classes sobre com captar fons públics, sent ell el que els reparteix".

També ha denunciat el "protocol de seguretat vergonyós" desplegat quan Gómez va anar a declarar els jutjats de Plaza Castilla, en el marc de la seva imputació per la presumpta comissió dels delictes de corrupció en els negocis i el tràfic d'influències.



ERC i Junts, contundents contra les mesures

Després del torn de Feijóo i Abascal, han arribat les intervencions d'Esquerra Republicana (ERC) i Junts. Els independentistes han coincidit a considerar una "presa de pèl" els canvis que proposa Sánchez en matèria de regeneració democràtica.

El republicà Gabriel Rufián. Foto: Europa Press

Gabriel Rufián, d'ERC, s'ha queixat que el cap de l'Executiu no hagi posat sobre la taula "una sola mesura pròpia", i que hagi optat per oferir pactes sobre les que ja es contenen al reglament europeu sobre mitjans de comunicació. "Què ha vingut a fer avui aquí després de tres mesos i cinc dies de reflexió?", li ha etzibat el de Santa Coloma.

Míriam Nogueras, de Junts, ha pronosticat el fracàs de tot el pla. "Fracassaran perquè són coresponsables del corc que ha podrit la democràcia espanyola per dins, perquè van tard i en molts àmbits el mal és irreversible", ha dit.

La portaveu de Junts, Míriam Nogueras. Foto: Europa Press

Per tot això, ha desqualificat els "discursos buits" i les propostes "de joguina" que, al seu parer, ha fet Sánchez perquè "no canvien res" sinó que "perpetuen la impunitat de tota aquesta gent". "La política poruc mai ha canviat res", ha afegit, abans d'assenyalar que el PSOE sempre acaba "marginant" la majoria progressista que el sosté amb la dreta.

"Davant les càmeres vostès ploren i fan fora pestes de la màquina del fang, però després vostès pacten amb la màquina del fang, perquè tot quedi com estava. Ens vol vendre que amb els hereus del franquisme es pot pactar una regeneració democràtica i comet el mateix error que van cometre a la Transició", ha conclòs.