CC esbronca el Congrés després que una criatura migrant de 2 anys morís

La diputada de Coalició Canària Cristina Valido. (Foto: EuropaPress, Canva Pro)

La diputada de Coalició Canària al Congrés, Cristina Valido, ha esbroncat aquest dimecres el Ple de la Cambra Baixa després de la mort d'una criatura, de dos anys, que havia arribat dilluns a l'illa d'El Hierro a bord d'una piragua . "Deixeu-vos de xorrades. Això és una crisi humanitària", ha afirmat la diputada llegint el comentari d'un metge a Twitter, que és "una fotografia del que passa".

Així ho ha dit durant la seva intervenció al Ple del Congrés que acull la compareixença del president del Govern, Pedro Sánchez, per exposar propostes sobre regeneració democràtica i donar compte de l'últim Consell Europeu. La diputada ha llegit un comentari a Twitter, "dels molts que podria llegir", que és "una fotografia del que passa, passa i seguirà passant".

"SOS, sóc metge d'urgències de l'illa d'El Hierro. Avui he arribat a la guàrdia i els meus companys estaven plorant. Doncs m'he posat a treballar i he acabat plorant jo també. Senyors polítics, deixeu-vos de xorrades. Això és una crisi humanitària i és a les Canàries", ha parafrasejat Cristina Valido, que ha recordat que una nena de dos anys, que havia arribat dilluns a l'illa d'El Hierro a bord d'una piragua, va morir.

"Ja no apareixen a primera pàgina. S'ha acabat la foto dels nens morint en arribar a la riba després de setmanes d'estar a la deriva sense alimentació i sense aigua. I això no és una mica", ha manifestat la diputada, que ha defensat que la modificació de la Llei d'Estrangeria no és "per resoldre un problema" de les Canàries, sinó que "és de tots".

Alhora, ha reafegit al president del Govern, Pedro Sánchez, que les Canàries "no està enlloc" del document que recull les conclusions dels Consells Europeus, "malgrat ser la tragèdia humanitària més gran fruit de la immigració que té Europa a la seva frontera sud". "Les prioritats són la seguretat, la competitivitat i la democràcia. I jo els pregunto a vostès: ¿De quina democràcia pot presumir un Estat que discuteix els drets fonamentals, els drets humans de la infància migrant?", ha plantejat la diputada a la seva intervenció davant del Ple de la Cambra Baixa.

D'aquesta manera, ha demanat a Pedro Sánchez, "si us plau, que lideri mesures urgents per a aquesta tragèdia, perquè el projecte de llei i la seva tramitació requereixen un temps que no tenen els nens", i al president del PP, Alberto Núñez Feijóo que "feu les vostres paraules una realitat".

"ES RESISTEIX" A PARLAR DE LA POLÍTICA MIGRATÒRIA

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al cap de l'Executiu no esmentar el “problema” de la migració durant el seu discurs. "Ha vingut aquí a fer-nos sermons i, en canvi, es resisteix a parlar de la política migratòria que no té aquest Govern", ha asseverat.

Núñez Feijóo ha defensat que "Espanya necessita una migració regulada" i afrontar "amb urgència" la immigració "irregular i descontrolada", davant de dades que considera "alarmants". "Declararà l'emergència migratòria nacional? ¿Convocarà una Conferència de Presidents urgent? Fins quan continuarem rebent immigrants de forma irregular sense fer res? Solidaritat sí, seguretat també, senyor Sánchez. Senyor Sánchez, poseu-vos a treballar en els temes realment necessaris", ha emfatitzat.

Per part seva, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha aprofitat els seus cinc últims minuts per parlar dels menors migrants no acompanyats, "perquè aquest assumpte al final no es tracta i quan surt és un pseudodebat simpli i que no acaba d'entrar al moll de la qüestió".

Esteban ha avisat que hi ha un problema "apressant" que, al seu parer, "durarà", no només a les Canàries, sinó a totes les comunitats.

UN PROBLEMA "ESTRUCTURAL"

El portaveu del PNB ha defensat que aquesta situació "no s'evitarà amb la Marina". "Això és un problema estructural de mitjans, d'organització, d'assumpció de responsabilitats per part de la gent", ha afirmat, per després reclamar "una assignació i identificació de la persona i assignar un tutor" als menors, així com "més mitjans per a la classificació, també metges, a l'hora de veure si són menors o no són menors”.

"La frontera és de l'Estat", ha recordat Esteban, que ha censurat que "hi ha comunitats autònomes que no assumeixen la seva responsabilitat" i ha assenyalat "l'exemple paradigmàtic" que, segons la seva opinió, és "La Rioja".

Des de VOX, el seu líder Santiago Abascal ha retret el PP "fingir discutir sobre qualitat democràtica" amb el PSOE "setmanes després d'haver votat a favor d'iniciar els tràmits per a una regularització massiva de mig milió de persones, que no compleixen la Llei d'Estrangeria , que no respecten les lleis". A més, ha afirmat que aquesta mesura crea "un brutal efecte crida que pagarà les Canàries".

"Després voldrà que paguin tots els espanyols amb el que vostès anomenen el repartiment de la solidaritat i no és més que el repartiment de la inseguretat i de la ruïna", ha subratllat. Per la seva banda, la portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, ha titllat de "vergonyós" el debat sobre el repartiment de menors migrants sols arribats a Canàries entre les diferents comunitats autònomes.

"El nivell d'odi, mesquinesa i egoisme que alguns de vosaltres estan mostrant cap a nens i nenes necessitats de protecció i acollida és, de veritat, de vergonya aliena", ha asseverat, per després afegir que es tracta de "nens i noies que no tenen res, ni família, ni mitjans de vida, ni on anar, ni on tornar».

"Bastant dur deu ser la misèria que deixen enrere, com per trobar-se de cara amb la misèria que vostès transmeten cap a ells i cap a elles aquí", ha declarat, alhora que ha afegit: "Euskal Herria va ser i també ara serà una terra d'acolliment".

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha recalcat aquest dimecres que no es pot ser "independentista i racista" perquè no hi ha una "Catalunya pura", alhora que ha proclamat que "no hi ha un problema amb la immigració, sinó que el problema és que hi ha moltes fatxes, fins i tot amb estelada”. Rufián ha aprofitat el torn per treure a col·lació el debat sobre la immigració que aquests dies copa l'actualitat per la discussió sobre el repartiment de menors migrants no acompanyats.

"No es pot ser independentista i racista. De fet, aquestes dues condicions neguen la condició independentista, perquè no es pot crear una Catalunya plena si és pura perquè la Catalunya pura no existeix. Som el fruit d'una barreja i així ha de ser" , ha indicat Rufián.

A més, ha avisat que qui no entengui aquesta premissa o “no vol guanyar o simplement vol tornar a una essència perdedora. Almenys una persona ha de parlar amb els de fora, la resta que parli amb els de dins, però almenys una , ho ha de fer si volen guanyar”, ha conclòs, en vetllada referència a Junts.